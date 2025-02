V vodovarstvenem območju v Gorjah odkrili gradbene odpadke

Na območju gorjanske občine so v zadnjih dneh na več mestih po travnikih in tudi v strugi potoka odkrili razlitja mulju podobne snovi, za katero se je izkazalo, da je gradbeni odpadek. Snov so odkrili tudi znotraj vodovarstvenega območja, zato jo bodo interventno odstranili, da bi preprečili onesnaženje vodnega vira.

Javno komunalno podjetje Infrastruktura Bled na svoji spletni strani poroča, da jih je center za obveščanje obvestil o neznani snovi v strugi potoka Ribščica, ki se steka v reko Radovno pod območjem zajetja Ovčja jama. Ta s pitno vodo oskrbuje prebivalce občin Gorje, Bled in Radovljica. Pri dodatnem pregledu širšega območja vodovarstvenih pasov so ugotovili, da je snov tudi na lokacijah znotraj vodovarstvenega območja.

Kot je pojasnil gorjanski župan Peter Torkar, so ob odkritju odpadkov v varovalnem pasu vodnega zajetja v sodelovanju s pristojnimi institucijami takoj sprožili nujne postopke za zaščito vira pitne vode.

Zadeve so si na terenu ogledali predstavniki Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano, mobilna enota ekološkega laboratorija Instituta Jožef Stefan in inšpektor za zdravje. Izvaja se analiza sestave odloženih snovi.

Kakovost pitne vode

Po neuradnih informacijah naj bi šlo za odpadni material, ki nastaja pri podvrtavanju Radovne v Spodnjih Gorjah. Ugotovljeno je bilo že, da gre za bentonit s primešanimi polimeri. V laboratoriju bodo izvedli še analize kemijske sestave in prisotnosti nevarnih kovin. Ker gre za območje vodnega zajetja, so priporočili tudi izredne meritve kakovosti pitne vode.

Na Infrastrukturi Bled so na svoji spletni strani zapisali, da glede na dodatna raziskovanja, pridobljene podatke o odloženem materialu ter mnenja pristojnih institucij ugotavljajo, da je verjetnost, da bi prišlo do onesnaženja v zajetju Ovčja jama, izjemno majhna.

Zagotovili so, da je voda iz vodovodnega sistema Radovna skladna s predpisi in primerna za uživanje. Vzorce pitne vode bodo redno analizirali tudi v prihodnjih dneh in uporabnike o razmerah na vodovodnem sistemu sproti obveščali.

Povzročitelj odpadke odložil v naravo

Gorjanski župan se je danes sestal z županoma občin Bled in Radovljica. Dogovorili so se, da bo Infrastruktura Bled takoj začela čistiti odpadni material z območja nad vodnim zajetjem, da bi preprečili morebitno okužbo vodnega zajetja.

Torkar bi sicer od povzročitelja onesnaženja, ki je odpadke nepravilno odložil v naravo namesto na ustrezno odlagališče, pričakoval, da bo sam nemudoma odstranil odpadke in območje saniral v prvotno stanje.

Okoljevarstvena organizacija Alpe Adria Green je o dogodku obvestila inšpektorat za naravne vire in prostor ter zahtevala takojšnje ukrepanje. Obveščena je tudi policija, ki preiskuje sum storitve kaznivega dejanja iz poglavja kaznivih dejanj zoper okolje, prostor in naravne dobrine.