Alpe Adria Green opozarja na projekt pridobivanja litija na avstrijskem Koroškem

Projekt izkopavanja litija, ki ga po navedbah AAG razvijajo v gorovju Koralpe, 40 kilometrov od slovenske meje, bi lahko vplival na onesnaževanje Drave in na kakovost pitne vode, ki jo črpajo vse občine dolvodno od avstrijske meje, so v današnjem sporočilu za javnost zapisali pri organizaciji in dodali, da so črpališča večinoma ob Dravi.

Pri tem so povzeli članek s spletnega portala Mining Weekly z začetka meseca, v katerem piše, da je projekt izkopavanja že precej daleč, zato v AAG menijo, da "je skrajni čas, da se v projekt vključi tudi Slovenija".

Pridobivanje litija škodljivo za okolje

V članku po navedbah organizacije piše, da zaradi spremenjene zakonodaje za območja, manjša od deset hektarov, v Avstriji ocena vplivov na okolje (tudi čezmejnih) ni več potrebna. "To je zelo čudno, če ne celo delikatno, ker vemo, koliko tisoč ton žveplove kisline in drugih kemikalij bo potrebnih za raztopitev rudnine in za pridobitev litijevega prahu," so opozorili v AAG.

Foto: Guliverimage V članku piše tudi, da je podjetje ECM Lithium, hčerinska družba britanske družbe Critical Metals, prejela potrditev koroške deželne vlade, da okoljska ocena učinka ni potrebna. Kot so navedli v okoljski organizaciji, bo to pospešilo projekt pri Volšperku, zaradi česar bi lahko ta postal ključni igralec v evropski dobavni verigi za kritične rudnine. Dodali so, da bo rudnik severno od slovenske meje s tem postal prvi licencirani rudnik litija v Evropi.

V dokončni študiji izvedljivosti je predvidena povprečna količina pridobljenega litija 780 tisoč ton na leto, najvišja ocenjena letna raven pa 840 tisoč ton. To temelji na ocenjenih zalogah rude v višini 11,48 milijona ton, izkopanih v skoraj 15 letih.

AAG: Slovenija se mora vključiti v postopek čezmejnega vpliva

Študija predvideva dve integrirani operaciji v okviru projekta: rudarjenje in predelavo za proizvodnjo litijevega koncentrata (spodumene) ter vzpostavitev hidrometalurškega obrata za pretvorbo spodumena v baterijski litijev hidroksid monohidrat (LHM), so navedli v sporočilu.

Ker se reka Labotnica, ki teče skozi Volšperk, v kraju Labot le dva kilometra od slovenske meje izliva v Dravo, obstaja čezmejni vpliv na okolje, so navedli v AAG. Od ministrstva za naravne vire in prostor bodo zahtevali, da se Slovenija za ta projekt vključi v postopek čezmejnega vpliva na okolje.