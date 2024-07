Material z deponije pri Žalcu ni nevaren

Žalska občina meni, da gre pri odlaganju materiala v poslovni coni ob avtocestnem priključku Arja vas za nedovoljeno vzpostavitev deponije brez ustreznih dovoljenj in kršitev prostorskih aktov, zato je podjetji Nivo Eko in Tegar v začetku aprila prijavila inšpektoratu za okolje in prostor.

Vse je v skladu z zakonom

Na inšpektoratu so za STA pojasnili, da so doslej ugotovili, da podjetje Nivo Eko, ki izvaja izredne ukrepe na vodotokih po lanskih poplavah, v poslovni coni Arnovski gozd začasno skladišči naplavine iz porečja Savinje. Material se bo po navedbah inšpektorata uporabil za izvedbo sanacijskih del, kot to določa zakon o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev. Postopek sicer še ni končan.

Naplavine, ki so pridobljene v okviru izvajanja gospodarske javne službe urejanja voda in niso onesnažene z nevarnimi snovmi, se lahko uporabijo v prvotnem stanju za gradnjo na drugem kraju, če gre za sanacijo ali za vzdrževanje gospodarske javne infrastrukture na prizadetih območjih, pravijo na inšpektoratu.

Občino ignorirajo

Da gre v primeru nalaganja prodnega in drugega materiala na območju poslovne cone Arnovski gozd za začasni ukrep, po navedbah žalske občine zatrjujejo tudi v podjetjih Nivo Eko in Tegar. "Podrobnejših informacij pa ne dajejo in tudi ne odgovarjajo na konkretne pozive, naj predložijo ustrezna dovoljenja za odlaganje materiala in nastanek deponije," so v torek pojasnili na občini.

Ob tem so opozorili, da za izvajalce sanacijskih del ne veljajo predpisi, ki veljajo za druge državljane v Sloveniji. "In to kljub dejstvu, da v Sloveniji trenutno ni izrednih razmer, ki bi morda lahko opravičevale izredne ukrepe in nastanek začasnih odlagališč."

Slabe pretekle izkušnje z onesnaženjem

Po besedah odvetnice občine Urške Kežmah želijo ugotoviti, ali je v odloženem materialu karkoli nevarnega. "Iz preteklih izkušenj lahko povem, da so se v teh materialih našle nevarne stvari. Ko voda poplavi, so v njej kadavri, mi ne vemo, od kod je bilo to odvzeto, ni nobene sledljivosti. Če pa ta obstaja, pa nam nihče ničesar ne pove," je dejala v izjavi medijem.

Kot nepristojno za reševanje dogajanja v zvezi z deponijo se je po navedbah občine izreklo tudi ministrstvo za naravne vire in prostor, čeprav v njegovi sestavi deluje direkcija za vode. Ta jim je v dopisu marca med drugim pojasnila, da skladnosti odlagališča s prostorskimi akti ne preverjajo in da za začasne deponije izvajalci ne pridobivajo soglasij.