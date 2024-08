Hrvaška inšpekcija za vode je hrvaški naftni družbi Ina izdala prekrškovne naloge zaradi onesnaževanja morja in obalnega pasu v Kostreni pri Reki. Kopanja ne priporočajo na dveh od štirih plaž, na katerih izvajajo nadzor kakovosti morske vode za kopanje, so sporočili iz občine Kostrena.

Inšpekcija je na podlagi nadzora v rafineriji nafte na Reki uvedla upravne postopke in izdala prekrškovne naloge. Pri tem je upoštevala rezultate doslej opravljenih analiz kakovosti morja, ki jih je izvedel hrvaški izobraževalni inštitut za javno zdravstvo (NZZJZ), so sporočili iz občine Kostrena.

NZZJZ na pobudo občine stalno spremlja kakovost morske vode na tamkajšnjih plažah. Preverja jo dvakrat na mesec na štirih plažah in na podlagi rezultatov določi, ali je voda dovolj dobra za kopanje.

Mikrobiološke raziskave so pokazale odlično kakovost morja na vseh plažah, a zaradi navzočnosti ogljikovodikov in aromatskih ogljikovodikov ne priporočajo kopanja na plažah Podkvarovo in Klančić, saj da gre za visoko strupene snovi, ki se z vdihavanjem hitro absorbirajo.