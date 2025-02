Na večjo količino strupenih snovi v odpadni vodi je zaposlene na centralni čistilni napravi v Domžalah v sredo popoldne opozoril alarm. Na čistilno napravo je pritekla strupena snov in kljub temu, da so poskušali škodo kar se da omejiti, je ta še vedno izredno velika. Vseh strupenih odplak namreč čistilna naprava ni mogla očistiti in so deloma končale v Kamniški Bistrici.

Po besedah direktorice čistilne naprave Domžale - Kamnik Marjetke Levstek bo trajalo kakšen mesec dni, da se bo stanje popravilo.

Zaradi izrednih razmer je izvajanje ustaljenih procesov čiščenja komunalne vode na čistilni napravi onemogočeno, posledično pa prihaja do prekomernega onesnaževanja okolja.

"Sumimo gospodarske ali industrijske objekte, ki so lahko izpustili neko topno snov. Za katero snov gre, bodo pokazale analize, na podlagi teh analiz pa bomo poskušali najti povzročitelja," je za TV Slovenija povedala Levstek.

O dogodku so že obvestili inšpekcijo za okolje. Povzročitelja policija in inšpektorat še nista odkrila. V čistilni napravi vse občane, ki bi zaznali nenavaden vonj iz kanalizacijskih cevi, naprošajo, naj jih o tem obvestijo na telefonski številki 01/72 46 500 ali prek elektronske pošte. Pozorni naj bodo predvsem na vonj po gnilih, opozori Levstek.

Ne gre za prvi primer nedopustnih industrijskih izpustov v kanalizacijo. Na čistilni napravi Domžale - Kamnik so v letu dni na inšpektorat za okolje pred tem podali že tri prijave proti neznanemu povzročitelju.