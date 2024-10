Kot so pojasnili na Turizmu Bled, je bilo leta 2018 v blejski občini na voljo 8.422 ležišč, od tega 3.211 v zasebnih sobah in apartmajih. Število je nato iz leta v leto raslo, malenkost je upadlo le v času pandemije.

Lani se je število ponudnikov nastanitvenih obratov povzpelo na 695, od tega 483 apartmajev, 117 sob oziroma stanovanj v hiši in 14 mladinskih prenočišč. Skupaj so ponujali 9.779 ležišč, od tega 3.442 v apartmajih, 2.400 v hotelih, 1.122 v sobi oziroma stanovanju v hiši in 1.150 v kampu.

Tudi letos se je število nastanitvenih obratov povečalo, na 732, število ležišč pa se je povzpelo na 10.032. V 504 apartmajih je na voljo 3.599 ležišč, v 123 sobah oziroma stanovanjih v hiši 1.111 ležišč, v 24 hotelih 2.435, v kampu pa 1.150 ležišč. Letos je tako na Bledu na voljo za 19 odstotkov oziroma 1.610 ležišč več kot pred sedmimi leti.

Avgusta je na Bledu 79.415 gostov ustvarilo 225.947 nočitev s povprečno dobo bivanja 2,8 dneva, v enakem obdobju lani pa je 70.439 gostov ustvarilo 206.644 nočitev. 35 odstotkov gostov je prenočevalo v apartmajih, 28 v hotelih, 12 v kampu, deset v stanovanju v hiši, po štiri odstotke v penzionih in mladinskih prenočiščih, sedem odstotkov gostov pa si je nočitev uredilo v drugih tipih prenočišč.

Oddajanje namestitvenih kapacitet še vedno izjemno neregulirano

Letošnjo rast števila nočitev na Turizmu Bled pripisujejo več dejavnikom. Poleg rasti števila ležišč, ki so v kraju na voljo, tudi obveznemu poročanju za operaterje platform, kot sta Airbnb in Booking, kar je določeno z novelo zakona o davčnem postopku od decembra 2022. Do izmenjave podatkov o uporabnikih med spletnimi platformami in Finančno upravo RS (FURS) in njihovih transakcijah je prvič prišlo februarja letos.

FURS je od začetka letošnjega leta tako seznanjen tudi z delovanjem zasebnih ponudnikov nastanitvenih obratov, zaradi podatkov o transakcijah pa lahko prepoznavajo odstopanja med prejetimi plačili in prijavljenimi prihodki. Na ta način je omogočen tudi vpogled v oddajanje nastanitvenih obratov na črno brez uradno registrirane in prijavljene dejavnosti sobodajalstva.

"Dejavnost oddajanja namestitvenih kapacitet je sicer izjemno neregulirana, zato si želimo sprememb na področju preverjanja spoštovanja predpisov in zakonov, ki so že v veljavi," so poudarili na Turizmu Bled. V Občini Bled se po veljavnih aktih lahko oddaja največ do polovice površine objektov, ki so registrirani kot stanovanjski. Čeprav beležijo kršitve omenjenega predpisa, pa občina nima pristojnosti in vzvodov, da bi oddajanje nepremičnin, ki ni v skladu s predpisi, lahko preprečila.

12 hostlov, čeprav prostorski načrt dopušča le tri

Na občini bi radi uredili tudi težave z mladinskimi prenočišči oziroma hostli. Iz registra nastanitvenih obratov je razvidno, da je na Bledu 12 mladinskih prenočišč, čeprav občinski prostorski načrt dopušča le tri. To pomeni, da jih je devet zgrajenih nezakonito. Občina Bled je konec lanskega leta in v začetku letošnjega vse ponudnike na sestankih opozorila na nepravilnosti in se dogovorila o načinih urejanja za vsak posamezni primer.

Kot je pojasnil blejski župan Anton Mežan, je vsak upravljavec hostla na sestanku dobil jasno situacijsko sliko, kaj je na tistem mestu dovoljeno, kaj se dogaja zdaj in kakšna je pot, da se zadeva spravi v zakonski okvir. "Kjer to ni predvideno v prostorskih aktih, hostla ne more biti, lahko je recimo penzion ali pa se polovica hiše odda kot apartma," je pojasnil in dodal, da k problematiki pristopajo individualno, od primera do primera.

Mežan pričakuje, da bodo ponudniki izvedli prekategorizacije objektov in bo prihodnje poletje situacija že nekoliko drugačna. Težava hostlov je v tem, da njihovi gostje pogosto ponoči motijo bližnje stanovalce. Letošnje poletje je bilo stanje sicer že boljše, so ocenili v Turizmu Bled, kjer so to pripisali tudi ekipi šestih varnostnikov, ki so v nočnem času od junija do septembra skrbeli za spoštovanje javnega reda in miru.

Število prebivalcev iz leta v leto nižje

Kot pravi Mežan, morajo na Bledu paziti tudi na to, da ohranjajo število prebivalcev. Ti se zaradi oteženega dostopa do Bleda in drugih težav zaradi množičnega turizma izseljujejo iz kraja. Iz leta v leto se število prebivalcev zmanjšuje in je že padlo pod osem tisoč. Če se bo še več nepremičnin oddajalo v kratkoročni najem, pa bo prebivalcev še manj in lahko v naslednjih nekaj letih pade pod sedem tisoč, se boji župan.