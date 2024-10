Ponoči zagorelo v savnah hotela na Bledu

Okoli 1.35 so gorenjske policiste obvestili o požaru v enem izmed hotelov na Cankarjevi cesti na Bledu. "Gasilci požar še gasijo, na kraju so interventne službe," so s policije sporočili ob tretji uri zjutraj. Po prvih podatkih so evakuirali okoli 160 ljudi, v nekaj urah pa so požar pogasili.

Neuradno naj bi zagorelo v savnah hotela Rikli Balance. Policisti so zavarovali širše območje požara, potekala je evakuacija okoli 160 ljudi.

Foto: PGD Ribno

Zaradi vdihavanja dima so že na terenu oskrbeli tri osebe, požar pa so gasilci že pogasili. Okoliškim prebivalcem so svetovali, naj zaradi požara in dima zaprejo okna stanovanj ali hiš.

Kot so na Facebooku objavili gasilci PGD Bled, je zagorelo v savnah hotela Rikli, neuradno v Wellnessu Živa. Prostor naj bi bil, kot je poročal Dnevnik, povsem uničen.

Na kraju je ostala požarna straža, so za STA pojasnili v Prostovoljnem gasilskem društvu Bled. V intervenciji so sodelovali tudi druga prostovoljna gasilska društva iz blejske občine in jeseniški poklicni gasilci z avtolestvijo.