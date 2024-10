Družina Skok potrebuje pomoč: najprej bivalni kontejner, nato morda hišica

Hud požar je pred tednom dni popolnoma uničil hišo družine Skok, ki je tik pred zimo ostala brez strehe na glavo. Po nesreči, ki je prizadela skromno in delovno šestčlansko družino, so se takoj angažirali sosedje, lokalna skupnost in dobrodelne organizacije, ki že zbirajo denar, da bi lahko Skokovi čim prej spet zaživeli pod eno streho. Zdaj lahko sredstva za pomoč družini prispevate tudi vi.

Kot je poročal spletni portal Šentjur.net, sta v zdaj popolnoma uničeni hiši v kraju Zagaj pri Ponikvi v občini Šentjur prebivala mama Simona in oče Cveto s svojimi štirimi otroki, dvema dijakoma in dvema študentkama. Potem ko je požar uničil njihov dom, je družina v velikem šoku. "Strehe nad glavo praktično ni več, vonja se le smrad po dimu in edina tolažba jim je neprestani jok. Trenutno živijo ločeno pri bližnjih sosedih, ki so jim velikodušno priskočili na pomoč in so jim v veliko oporo v teh težkih časih."

Požar je popolnoma uničil hišo Skokovih. Foto: PGD Dramlje Portal Šentjur.net poroča, da so Skokovi med sosedi in nasploh cenjeni, saj so delovni, pošteni in skrbni ljudje. "Poznajo skromno življenje, nikoli na veliko ne tožijo, da jim kaj manjka, saj se zavedajo, da je kmečko življenje težko, da če hočeš kaj imeti, je treba delati in znati vsak evro premišljeno obrniti in porabiti," so še zapisali.

Ker kmetija družini Skok predstavlja glavni vir dohodka, si v območnem združenju Rdečega križa zdaj družini želijo začasno pomagati tako, da bi jim postavili bivalni kontejner, kjer bodo lahko znova skupaj živeli kot družina, hkrati pa bodo lahko še naprej skrbeli za kmetijo. Njihov veliki cilj pa je, da bi družina Skok lahko ponovno zaživela v mali hišici. "Ker pa se zavedamo, da gre za velik finančni zalogaj, saj je treba začeti vse znova, smo se odločili, da gremo v akcijo zbiranja finančnih sredstev po Krajevni skupnosti Ponikva od vrat do vrat, prav tako pa hkrati odpiramo tudi transakcijski račun, kamor lahko nakažete finančna sredstva za pomoč družini Skok," je za Šentjur.net povedala predstavnica RKS – OZ Šentjur Andreja Tisel.

Družini Skok lahko pomagate z nakazilom Rdečemu križu:



Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Šentjur

Mestni trg 5, 3230 Šentjur

IBAN: SI56 0400 1004 7459 761

SKLIC ALI REFERENCA: SI00/08-10-2024

Namen: za družino Skok

SWIFT ali BIC: CHAR



Sredstva zbira tudi Lions klub Šentjur, in sicer lahko do 26. oktobra pošljete sporočilo SMS s ključno besedo POMAGAMO10 na številko 1919 in prispevali boste deset evrov za pomoč pri obnovi doma družine Skok s Ponikve pri Šentjurju. Prispevajo lahko uporabniki mobilnih storitev Telekoma Slovenije, A1, Telemacha in T-2.