Na kraj so prispeli gasilci iz štirih gasilskih društev (PGD Ponikva, Dramlje, Lokarje in Šentjur), kar 65 gasilcev se je dolgo borilo s požarom, ki so ga na koncu pogasili, a hiša je na žalost na koncu povsem zgorela.

Foto: Bralec "Hiša je pripadala šestčlanski kmečki družini, ki že dolgo živi v pomanjkanju. Nikoli niso imeli veliko, zdaj pa so izgubili še tisto malo, kar so imeli. Družina je zelo cenjena med sosedi in vsemi prebivalci kraja, saj so delavni, pošteni in jih imamo zelo radi," nam je sporočil bralec.

Želi si, da bi za družino sprožili akcijo zbiranja denarja za gradnjo nove hiše, "saj bi jim to spremenilo življenje".

Ko bomo imeli več informacij o tem, kako lahko družini pomagate, jih bomo objavili.

Foto: Bralec