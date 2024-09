Gasilci še pazijo pogorišče v Luciji, poškodovanih je tisoč kvadratnih metrov pralnice

Iz koprske policije so sporočili, da je zjutraj v Luciji izbruhnil večji požar. Zagorelo je v pralnici, in ker je v bližini stanovanjski blok ter je pihal precej močan veter, so iz njega evakuirali vse prebivalce. Po zadnjih informacijah so požar pogasili in prebivalci so se lahko vrnili domov, so povedali pri Gasilski brigadi Koper. Zgornji videoposnetek so posneli na Radiu Capris.