Ostrešje je pogorelo, škode je za 70 tisoč evrov #foto

Sinoči je na območju Ormoža v stanovanjski hiši izbruhnil obsežen požar. Na pomoč v Sveti Tomaž so prihiteli gasilci štirih gasilskih društev. Škoda je ogromna.

Na območju Policijske postaje Ormož je zagorela stanovanjska hiša.

Požar so pogasili gasilci štirih gasilskih društev. Po prvih informacijah je zgorelo ostrešje hiše, materialna škoda znaša po prvi in nestrokovni oceni okrog 70 tisoč evrov, so zjutraj sporočili iz Policijske uprave Maribor.

O požaru policisti še zbirajo obvestila, opravili bodo tudi ogled kraja požara.