V poslovni coni Brezina v Brežicah je danes okoli 14. ure prišlo do eksplozije elektroagregata v silosih. Ob eksploziji je zagorel transportni trak, pri čemer se je vnel požar, so sporočili z uprave za zaščito in reševanje. Posredujejo gasilci, gašenje pa po informacijah uprave za zaščito in reševanje še poteka.