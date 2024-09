V poslovnih prostorih v Šentjurju, in sicer v nekdanjem wellness centru Aspara v ulici Leona Dobrotniška, je okrog 12.30 izbruhnil požar, ki je že lokaliziran. Kot je povedal poveljnik Gasilske zveze Šentjur Uroš Sitar, so zagoreli sončni paneli na strehi. Vzrok požara oziroma zakaj so sončni paneli zagoreli, še ni znano. Nastala je večja gmotna škoda.