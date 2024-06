Kot poudarjajo v kampu, ki je priljubljen tako med domačimi kot tujimi gosti, so jim po vremenski ujmi mnogi priskočili na pomoč in jim tako v najtežjih trenutnih pomagali spisati novo poglavje v uspešni zgodbi.

Prenova kampa je bila sicer obsežna in zahtevna. Poleg odstranjevanja ruševin in ponovne postavitve infrastrukture so ga zdaj obogatili s še 16 novimi hiškami ter obnovili sanitarije, spa center, glamping prostore, gostilno in parcele, dodali pa energetske točke in še nekaj novosti.

Kamp Menina lani utrpel najhujše posledice

Ob popoldanskem uradnem odprtju so pripravili še okroglo mizo, na kateri bodo med drugim sodelovali direktorica direktorata za turizem na gospodarskem ministrstvu Dubravka Kalin, direktor Turistično gostinske zbornice Fedja Pobegajlo, predsednica Združenja kampov Slovenije Lidija Koren in državni sekretar na gospodarskem ministrstvu Matevž Frangež. Razpravljali bodo o okoljevarstveni problematiki Zgornje Savinjske doline in s tem povezanimi težavami v turizmu.

Kamp Menina je bil eden od kampov, ki je lansko poletje v ujmah utrpel najhujše posledice, saj ga je Savinja poplavila v celoti, škodo po ujmi pa so ocenili na okoli tri milijone evrov. Poškodovani in poplavljeni so bili vsi stalni objekti, delno ali v celoti uničenih je bilo tudi 46 nastanitvenih mobilnih enot, s tem pa tudi vsa oprema ter elektro- in vodovodne inštalacije.

Glavna sezona v kampu se začenja z julijem, v njem pa lahko sprejmejo največ 1200 gostov, ki večinoma prihajajo iz Slovenije, Nemčije in z Nizozemske.