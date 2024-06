V ujmi prizadeti kampi v Zgornji Savinjski dolini znova odprli vrata

V lanski ujmi prizadeti kampi v Zgornji Savinjski dolini so spet odprli svoja vrata. Lanska povodenj jim je prinesla popolno uničenje, skoraj vsi pa so sanacijo izpeljali z lastnimi sredstvi. Kot pravijo, so od gospodarskega ministrstva prejeli obrazec, ki je popisoval le izpad dohodka, zaloge in osnovna sredstva, ne pa tudi uničene infrastrukture.

Eden od kampov, ki je utrpel najhujše posledice, je bil kamp Menina v Varpoljah pri Rečici ob Savinji. Kot so spomnili, je Savinja kamp v celoti poplavila, škodo po ujmi pa so ocenili na okoli tri milijone evrov.

Poškodovani in poplavljeni so bili vsi stalni objekti – od recepcije, trgovine in gostilne do sanitarij, palačinkarne ter garaže za športne rekvizite. Poplavljenih in delno ali v celoti uničenih je bilo tudi 46 nastanitvenih mobilnih enot, s tem pa tudi vsa oprema. Uničene in potrgane so bile vse električne in vodovodne inštalacije.

V Kampu Menina jim je škodo do danes uspelo večinoma sanirati. Od 1. maja že sprejemajo prve goste, a so posledice na določenih delih kampa še vedno vidne. Glavna sezona v kampu se bo začela julija, lahko pa sprejmejo največ 1.200 gostov. Največ njihovih gostov prihajajo iz Slovenije, Nizozemske in Nemčije.

Ujma uničila praktično nov kamp Savinja

V kampu Savinja, prav tako v občini Rečica ob Savinji, so imeli ob ujmi okoli kampa en meter deroče vode, ki je izpodkopala dva metra globoke luknje okrog stavbe, potrgala napeljavo, uničila električne omarice, rampo, odnesla ograjo in uničila tri glamping hišice.

"Lahko si mislite, kakšna škoda je nastala in kako je bila ocenjena glede na to, da je kamp star tri leta, torej praktično nov. Do danes je kamp popolnoma prenovljen in sanacijo smo izpeljali skoraj v celoti z denarjem iz lastnega žepa. Prejeli smo tri donacije naših gostov in sorodnikov. Od države smo do danes prejeli 1.600 evrov, torej praktično nič glede na to, da je ocena škode več kot stokrat višja od tega," so navedli v kampu.

Katastrofa v Zg. Savinjski dolini, kjer je verjetno Savinja odnesla vse kampe. Foto camper stop kmetija Ambrož Gregorc in pa Savinja pri Ljubnem. Ponoči so evakuirali kampe, tudi največji kamp Menina. Podobno tudi v Bohinju, kjer so gostje prespali v dvorani ob kampu Danica. pic.twitter.com/cOahox4EB1 — Avtokampi.si (@Avtokampi) August 4, 2023

Vodstvo kampa je pri tem pojasnilo, da so zanje osnovna sredstva ograja, rampa ter električne omarice, sanitarije in recepcija, ki so v glavni stavbi. A v obrazec za pomoč gospodarstvu po ujmi ničesar od tega niso mogli vnesti, ker so to nepremičnine, te pa je popisovala občina ter podatke vnesla v sistem Ajda. Do danes prek splošnega programa odprave posledic lanske naravne nesreče niso prejeli niti centa.

Ker so kamp dejansko odprli šele lani, saj je bila pred tem pandemija covid-19, nato pa so jim prenavljali tudi cesto skozi kraj in do kampa ni bilo mogoče priti, so imeli dohodkov do zdaj zelo malo. Če jih lani ne bi doletela ujma, bi bila to praktično njihova prva prava sezona.

Forest camping Mozirje in NaturPlac ostala brez pomoči

V kampih Forest camping Mozirje in NaturPlac v občini Ljubno ob Savinji so se medtem najprej obregnili ob to, da, kot so zatrdili, v času poplav in takoj po njih niso bili deležni pomoči ne civilne zaščite ne gasilskih društev. V času po poplavah pa, kot so navedli, niso bili deležni nobene pomoči mozirske in ljubenske občine, ko gre za sanacijo potokov ob kampu. Od skupno 440 tisoč evrov ocenjene škode v obeh kampih naj bi prejeli okvirno 80 tisoč evrov pomoči, saj da pristojno ministrstvo vsake toliko časa spreminja višino pomoči.

Izpostavili so tudi, da so bili primorani kamp NaturPlac zapreti, saj jim je ujma odnesla en hektar zemljišča. Na lastne stroške so v tem kampu na manjšem delu uredili majhen športni center samo za športne aktivnosti.

Njihov drugi kamp Forest camping Mozirje, kjer je bilo poplavljenih 15 od skupno 130 parcel, so prav tako na svoje stroške in stroške družbenikov nadgradili z novim sistemom odvodnjavanja za primere neviht, novimi toaletami, namestitvami ter celotno varnostno ureditvijo.

Kamp Forest camping Mozirje obratuje od 25. aprila, v nizki sezoni pa imajo trenutno od 30 do 60 gostov. Julija in avgusta bodo medtem lahko gostili skupno 450 gostov.

Glampinga Savinja v občini Ljubno ob Savinji lanska avgustovska ujma ni prizadela. Imeli so le izpad dohodka, ker od 4. avgusta niso več obratovali. Novo sezono so letos odprli med prvomajskimi prazniki. V glampingu lahko sprejmejo 18 gostov.