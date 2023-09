Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Do konca septembra je na območju Savinjske doline in Koroške v okviru mednarodne pomoči predvidena postavitev še šestih mostov. Pomoč prihaja iz Hrvaške, Češke, Švedske in Poljske. Tuje enote tudi še vedno ostajajo prisotne v Sloveniji, je pa delo končala francoska enota, ki je po petih tednih pomoči odšla na počitek, je pojasnil Leon Behin iz URSZR.

Župan Občine Prevalje Matic Tasič je ob robu srečanja gospodarskega ministra Matjaža Hana z župani koroške in savinjske regije dejal, da so žalostni, ker so danes izvedeli, da je vlada preklicala mednarodno pomoč, ki je bila ves čas na voljo. Vlado je pozval, naj razmisli o tem, da "ekipa, ki je uigrana", ostane vsaj še do konca meseca. Ob tem je omenil, da je danes odšla francoska ekipa.

A generalni direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin pojasnjuje, da ni šlo za kakršenkoli sklep vlade ali odločitev na ravni države, temveč za željo francoske enote, ki v Sloveniji pomaga že mesec dni, da odide na zaslužen počitek. "So izčrpani, njihova oprema je iztrošena. Mi se jim lahko le zahvalimo za vso pomoč in spoštujemo njihovo odločitev," je dejal Behin.

Prihaja ekipa iz Češke

"Tudi enota Slovaške, ki deluje na območju Savinje, bo ta teden verjetno končala svoje delo in odšla na počitek. A se bo potem naslednji teden vrnila in pomagala še kak teden," je pojasnil Behin in dodal, da bo ta enota izvajala aktivnosti v dogovoru z direkcijo za vode.

Poljske in hrvaške enote za postavitev mostov pa bodo nadaljevale delo, dokler predvidenih mostov ne postavijo, dodatno prihaja v pomoč še češka enota za postavitev mostov.

"Do konca septembra naj bi bilo postavljenih še šest mostov v okviru mednarodne pomoči, ki prihaja iz Hrvaške, Češke, Švedske in Poljske," je dejal Behin. Vsi mostovi bodo postavljeni v Savinjski dolini in na Koroškem.

Mednarodne ekipe namenjene prvi intervenciji

Pojasnil je še, da je pomoč v okviru evropskega mehanizma na področju civilne zaščite zamišljena kot prva pomoč za prvo intervencijo po naravni nesreči in da ni običajno, da bi enote v drugi državi pomagale tako dolgo, kot pomagajo v Sloveniji. Obenem pa je s koncem aktivacije državnega načrta čas intervencije prešel v fazo sanacije, sanacija vodotokov pa je znova v pristojnosti direkcije za vode.

"Z uveljavitvijo interventne zakonodaje je odprta tudi možnost direkciji za vode za najem večjega števila izvajalcev za vzdrževanje vodotokov in po naših informacijah so se aktivnosti za to že začele," je še dejal Behin.

Pomagala bo vojska

"V vsem tem obdobju bo po sklepu vlade v skladu s potrebami delovala tudi Slovenska vojska s tehnično enoto," je dodal in spomnil, da vojska na Prevaljah pomaga pri gradnji vodovoda.

Koordinacijo potreb lokalnih skupnosti ter direkcij za vode in infrastrukturo sicer vodi delovna skupina za koordinacijo obnove, ki jo vodi državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Boštjan Šefic. Razporejanje tujih enot pa se tudi po koncu aktivacije državnega načrta še vedno nadaljuje enako kot prej, je še dejal Behin.