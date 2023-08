Most pri Otiškem Vrhu predvidoma odprt popoldne, v Mežici bodo tujci postavili še dva

Delavci podjetja Voc Celje končujejo postavljanje dveh vzporednih montažnih mostov, ki bosta pri Otiškem Vrhu omogočala dvosmerni promet čez reko Mislinjo v neposredni bližini starega mostu, ki ga je narasla reka uničila v začetku avgusta. Če bo šlo vse po načrtih tudi z asfaltiranjem, bi lahko bil most danes po 15. uri že odprt za promet, je povedal Černoša.

S tem bo po ujmi vzpostavljena normalna prevoznost po cesti Dravograd-Slovenj Gradec, kjer začasni obvoz za vozila do 7,5 tone trenutno še poteka skozi industrijsko cono pri Monterju.

Ujma je pri Otiškem Vrhu uničila tudi tamkajšnji kolesarski most čez reko Mislinjo, ki pa ga bo, kot je ta teden povedal župan Občine Dravograd Anton Preksavec, prav tako treba podreti. Računa, da bodo kolesarsko pot lahko umestili na novi most, ko bo ta enkrat spet zgrajen čez reko Mislinjo.

V Mežici v kratkem še dva mostova

V Občini Mežica, kjer je narasla reka Meža uničila vse mostove, pa bodo po prvem montažnem mostu, ki ga je v Mežici postavila Slovenska vojska ob pomoči makedonske in je bil odprt 14. avgusta, v kratkem dobili še dva.

Montažni most na Marholčevih ridah, ki bo omogočal dostop z vozili čez reko Mežo stanovalcem v petih hišah, bodo postavljali Poljaki. Začetek del je predviden konec tega tedna, postavljen pa bo predvidoma do konca tega meseca, je povedal direktor občinske uprave Občine Mežica Blaž Šaloven. Na območju Marholčevih rid je prehod čez reko trenutno mogoč le peš prek postavljene začasne brvi.

Še en most pa bodo postavili Čehi pri Šumahu. Ta bo omogočal dostop z vozili do stanovanjske hiše in podjetja Kogelnik. Postavljati ga bodo začeli prihodnji teden, zaključek del pa je za zdaj predviden do 10. septembra, je še pojasnil Šaloven.