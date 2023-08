Vlada danes nadaljuje obravnavo predloga interventnega zakona za pomoč po poplavah v začetku meseca ter ga po napovedih tudi potrdila in po nujnem postopku poslala v DZ. Predvideni so ukrepi za nujno obnovo javne infrastrukture, poenostavitev postopkov in pridobivanja dovoljenj ter ukrepi za pomoč občinam, gospodarstvu in prebivalcem.