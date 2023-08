Županja Črne: Obrazci so prezahtevni. Imajo toliko strani, da jih ne utegneš prebrati.

Na prizadetih območjih se nadaljuje odstranjevanje posledic poplav, občine pa hitijo pri pripravi prve ocene škode na javni infrastrukturi, saj jo morajo upravi za zaščito in reševanje sporočiti do 1. septembra. Pri popisovanju škode so občine naletele na številne administrativne in kadrovske ovire. "Nekateri obrazci so imeli toliko strani, da jih enostavno ne utegneš niti prebrati in jih še s pomočjo strokovnjaka težko izpolnjuješ," je v oddaji Druga jutranja kronika na Radio Slovenija povedala županja Črne na Koroškem Romana Lesjak in izpostavila, da so obrazci za popisovanje škode prezahtevni.