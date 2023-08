Po Braslovčah bi del naselja preselili tudi v tej občini

Preselitev dela naselja po poplavah predlagajo tudi v občini Mozirje, kjer državi predlagajo, da odkupi nekatera zemljišča s hišami, ki jih je poplavila in uničila narasla Savinja, poroča N1. Preselitev naselja s 150 hišami so sicer že pred dnevi napovedali v občini Braslovče.

V občini Braslovče je reka Savinja hudo poškodovala in uničila številne hiše, najhuje je bilo v naseljih Letuš in Male Braslovče. Da bi zagotovili dolgoročno poplavno varnost območja, župan Tomaž Žohar napoveduje, da bodo z območja Letuša izselili dve naselji. Skupaj gre za kar 150 – večinoma – stanovanjskih hiš.

Na tem območju bodo gradili protipoplavno zaščito, na levem in desnem bregu Savinje pri Letušu bodo v sklopu projekta državnega načrta urejanja brežin zgradili tudi dva suha zadrževalnika vode, ponekod pa je Savinja tako zelo spremenila svojo strugo, da bodo nujni tudi novi geodetski posnetki.

Nekaj hiš bi odstranili iz zaselka Loke

O podobni potezi razmišlja tudi župan Mozirja Ivan Suhoveršnik. Za N1 je dejal, da bi v dolgoročnem protipoplavnem načrtu nekaj hiš odstranili iz zaselka Loke, dela, ki je v nedavnih poplavah utrpel največ škode. "Imamo predlog, da bi država odkupila objekte in zemljišča, to območje bi nato postalo poplavno območje. Znano je namreč, da je to območje zaradi bližine reke Savinje podvrženo poplavam," je za N1 pojasnil mozirski župan in dodal, da poplave na tem območju niso nič novega, imeli so jih namreč že leta 1990. Zato jim najverjetneje ne bo prizaneseno niti v prihodnje.

Občina bi v tem primeru prebivalcem pomagala pri iskanju stanovanj oziroma parcel za gradnjo hiš, ki so v občini sicer na voljo, a so precej drage.

Prebivalci zaselka Loke ideji niso naklonjeni

Na N1 so ob tem zapisali, da prebivalci zaselka Loke po njihovih neuradnih informacijah nad ideji sicer niso najbolj naklonjeni, Planet TV pa je včeraj obiskal prebivalce Braslovč, ki so predlog občine sprejeli različno, nekateri svojih hiš ne želijo zapustiti, spet drugi so se o tem pripravljeni pogovarjati.