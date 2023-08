Prenehala veljati odredba, ki je omejevala dostop do poplavljenih območij

Poveljnik Civilne zaščite Srečko Šestan je preklical odredbo, ki je zaradi varnosti ljudi in premoženja ter zagotavljanja izvajanja zaščite, reševanja in pomoči, omejevala dostop na nekaterih poplavljenih območjih. Na ta območja so skladno z odredbo lahko dostopale le pooblaščene osebe in prostovoljci na podlagi ustreznih dokumentov.

Poveljnik civilne zaščite je namreč po uničujočih poplavah v začetku meseca izdal odredbo, ki je od 12. avgusta do preklica, torej danes, določala poseben režim za dostop do v poplavah najbolj prizadetih območij, in sicer območja Črne na Koroškem, Mežice, Solčave, Luč, Mozirja ter naselij proti Ljubnem ob Savinji.

Kot je takrat pojasnil Šestan, so se za to odločili, ker so bile razmere na terenu na omenjenih območjih nevarne, v intervencijah pa je sodelovala tudi težka mehanizacija. Policija, gasilci in civilna zaščita so zato v času veljave odredbe postavili kontrolne točke pred vstopom na ta območja.