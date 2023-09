Začasni most skoraj že povezuje bregova Kamniške Bistrice #video

Predvidoma v nedeljo bo preko dveh montažnih mostov znova stekel promet čez Kamniško Bistrico pri Beričevem oz. Dolu pri Ljubljani na državni cesti med Ljubljano in Zasavjem, so potrdili na Direkciji RS za infrastrukturo. Istega dne bo predvidoma stekel tudi promet prek drugega montažnega mostu čez Kamniško Bistrico v Domžalah.

[KAMNIK - STAHOVICA] 🤩💪🏼 Prej in potem! Hitro ter učinkovito, med fotografijama je točno 4 ure razmaka.@mzi_rs, @vladaRS pic.twitter.com/TxxgDyB05r — infoPot (@CesteSI) September 1, 2023

Pobudo za postavitev montažnega mostu čez Kamniško Bistrico na odseku na glavni cesti Šentjakob - Litija na odseku med naseljema Beričevo in Dol pri Ljubljani, kjer se je v ujmi v začetku meseca posedel eden o nosilnih stebrov mostu, so na upravo za zaščito in reševanje naslovili zasavski župani, to je Hrastnika, Litije, Šmartna pri Litiji, Trbovelj in Zagorja ob Savi, skupaj z županoma Domžal in Dola pri Ljubljani. Gre namreč za pomembno povezavo širšega območja Zasavja z osrednjo Slovenijo, še posebej za tovorni promet.

Kot so sredi avgusta pojasnili na direkciji za infrastrukturo, bosta montažna mostova postavljena gorvodno od obstoječega mostu, na njih pa bo vzpostavljen dvosmerni promet.

Povodenj je v začetku meseca uničila tudi mostova preko Kamniške Bistrice v Domžalah in Zgornjih Stranjah na državnih cestah Domžale-Želodnik in Kamnik-Stahovica. Postavitev enega od dveh montažnih mostov med Domžalami in Želodnikom so zaključili 25. avgusta, s čimer je znova stekel promet v smeri proti Želodniku. V nedeljo pa bo promet omogočen tudi preko drugega montažnega mostu v Viru, s čimer bo znova vzpostavljena cestna povezava proti Trzinu.

Še en montažni most je predviden prek Kamniške Bistrice na regionalni cesti med Kamnikom in Stahovico. Promet čezenj bo po navedbah direkcije predvidoma stekel 7. septembra.