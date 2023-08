Župani občin na porečju Kamniške Bistrice za podaljšanje roka za vnos škode #video

Župani občin na porečju Kamniške Bistrice so na srečanju sprejeli nekaj sklepov. Med drugim pozivajo vlado, da podaljša roke za vnos v aplikacijo za vnos škode Ajdo zaradi poznega pridobivanja navodil in nedelovanja aplikacije ter naj zagotovi dovolj finančnih sredstev za poplačilo vseh intervencijskih stroškov, so sporočili iz občine Kamnik.

Na srečanju v samostanu Mekinje so župani pozvali vlado, da naj posveti pozornost rednemu vzdrževanju in sanaciji tudi manjših pritokov ter hudournikov. Zaradi izdelave ocen ogroženosti naj o tem redno poroča občinam, enkrat na leto pa naj poda tudi poročilo o tehničnem pregledu, so sporočili iz občine Kamnik.

Soglasno so sprejeli tudi sklep, v katerem vlado pozivajo, naj takoj pospeši projekte, za katere je že pripravljena dokumentacija ali pa je ta v pripravi.

Župan občine Trzin Peter Ložar, župan občine Komenda Jurij Kern, župan občine Kamnik Matej Slapar, županja občine Domžale Renata Kosec Foto: STA

V prehodnem obdobju svoje delo namreč postopoma končujejo občinski štabi Civilne zaščite, ki so od poplav 4. avgusta do zdaj usklajevali dejavnosti različnih intervencijskih ekip. Da bi bil prehod iz faze intervencije v fazo sanacije čim hitreje in kakovostno izveden, so župani na povodju Kamniške Bistrice predstavnikom vlade 17. avgusta predlagali, da se vzpostavi skupna tehnična pisarna za koordinacijo in usklajevanje priprave in izvedbe sanacijskih ukrepov na povodju Kamniške Bistrice s sedežem v samostanu Mekinje.

Občine na porečju Kamniške Bistrice pa se zavezujejo, da bodo aktivno sodelovale pri pripravi občinskih prostorskih načrtov za odpravo posledic naravne nesreče, kot so predvideni v osnutku interventnega zakona, ter tudi pri vseh preostalih aktivnostih. Pri tem bo njihova medobčinska tehnična pisarna aktivno sodelovala z državno tehnično pisarno.

Kamniški župan Matej Slapar je ob koncu srečanja pohvalil aktiven pristop vlade pri reševanju posledic poplav. Dejal je še, da bo treba pri prestopu iz intervencijske v sanacijsko fazo zagotoviti sistemski pristop in dovolj finančnih sredstev, da se prizadeta območja čim prej sanirajo in obnovijo tako, da se podobna katastrofa ne ponovi.

Po njegovih besedah so se župani zbrali predvsem za to, da s svojimi predlogi priporočajo vladi ustrezne rešitve, kajti predvsem občine so tiste, ki najbolj poznajo okolje in težave, ki jih imajo na lokalni ravni, so Slaparja navedli na kamniški občini.