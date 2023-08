Šestmesečni Oskar ima hudo redko bolezen, zdaj pa so mu poplave uničile dom #video

Komaj šestmesečni fantek Oskar se je rodil s hudo redko boleznijo, zaradi katere mora biti priklopljen na aparat, zdaj pa so katastrofalne poplave njegovi družini povsem uničile dom v okolici Ljubnega ob Savinji v Zgornji Savinjski dolini. V Društvu Viljem Julijan so zato začeli akcijo zbiranja pomoči.

Hude poplave na začetku avgusta so udarile po številnih slovenskih družinah. Med njimi je tudi petčlanska družina, ki sta si jo na kmetiji v Zgornji Savinjski dolini ustvarila Nejc in Urška. Zaradi deroče vode in plazu, ki je zaradi razmočene zemlje zasul njun dom, sta morala s tremi otroki skupaj z Nejčevimi starimi starši in bratom reševati svoja življenja z begom iz hiše.

Oskarju rešili življenje s helikopterjem

Oskar mora biti priklopljen na aparat, s pomočjo katerega dobiva umetno hrano, in na srečo so mu življenje rešili s helikopterjem, ki ga je pripeljal v bolnišnico na ustrezno zdravstveno oskrbo.

Mali borec Oskar je v svojem kratkem življenju zaradi prirojene in življenjsko ogrožajoče redke bolezni prebavil prestal že tri zahtevne operacije. Foto: Društvo Viljem Julijan

Ko se je mama Urška z Oskarjem vrnila iz bolnišnice, njihove hiše ni bilo več, od nje so ostale samo ruševine, celotna kmetija pa je bila v popolnem razdejanju in uničena. Uničeni so bili tudi delovni stroji na kmetiji. Kmetija je bila za družino tudi vir preživetja.

Družina v eni noči izgubila vse

Družina je tako v eni noči izgubila vse, kar je imela, in vse, za kar so starši trdo garali. V Društvu Viljem Julijan so priskočili na pomoč družini in zanjo na transakcijskem računu društva odprli sklic, kamor lahko nakažete donacijo.

Donacijo za Oskarja in njegovo družino lahko prispevate s SMS-sporočilom s ključno besedo VJ5 na 1919 ali z nakazilom na TRR Društva Viljem Julijan SI56 0400 1004 6908 898, sklic: SI00 552023 in namen: Donacija za družino Zager – poplave 2023.

"Imava tri majhne otroke, Oskar je najin najmlajši in zaradi svojega težkega zdravstvenega stanja za preživetje potrebuje črpalko za umetno hrano, na katero mora biti priklopljen osemnajst ur na dan," pripoveduje mamica Urška.

Plaz je dom mlade družine zasul do višine petih metrov. Uničena so tudi sosednja gospodarska poslopja in kmetijska mehanizacija. Foto: Društvo Viljem Julijan

Nejc in Urška želita kmetijo spet postaviti na noge

"Zdaj se lahko zanašamo le še na pomoč ljudi, saj bomo od zavarovalnice dobili zgolj dobrih deset tisoč evrov. Z Urško zato z vsem srcem prosiva za pomoč, da lahko svojim otrokom – šestmesečnemu Oskarju, šestletni Saši in sedemletnemu Alešu – ponovno zgradiva dom, v katerem bomo lahko živeli," pravi Nejc.

Nejc si kot mladi kmetovalec želi, da bi lahko v prihodnosti kmetijo ponovno postavil na noge in svoji družini ustvaril lepo prihodnost.

Petčlanska družina v hiši, ki jo je v času poplav uničil plaz. V hiši, ki sta jo Nejc in Urška uredila v dom, so živeli samo tri tedne. Urška je v kuhinji le nekajkrat skuhala kosilo. Foto: Društvo Viljem Julijan