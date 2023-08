Rdeči Križ Slovenije in Karitas prejela 4.056 vlog prosilcev za pomoč po ujmah

Iz Rdečega križa Slovenije so za STA sporočili, da so na njihovih območnih združenjih do danes zjutraj prejeli 183 vlog A in 2.323 vlog B. V torek zjutraj pa bodo imeli še bolj natančne številke. "O zneskih v tem trenutku ne moremo poročati, čeprav imamo izdelane približne izračune, regijske komisije sicer še niso začele dela," so sporočili.

Iz Slovenske karitas so sporočili, da natančne številke o zbranih vlogah še nimajo, saj se te hitro spreminjajo. Zjutraj pa je bilo vnesenih 200 vlog A in 1.350 vlog B. Dodali so tudi, da bo, če bo zamudnik imel utemeljen razlog za zamudo in če bo komisija še v postopkih obravnavanja vlog, sprejela tudi zamudnikovo vlogo in jo obravnavala.

Poudarjajo še, da zamud ne pričakujejo, saj so vsem gospodinjstvom, ki so že dobili pomoč iz sredstev Karitas, na dom po pošti pravočasno poslali vlogo. "Če bo kdo izpadel iz sistema te pomoči iz javnih sredstev, bo dobil ustrezno pomoč iz sredstev Karitas in drugih humanitarnih organizacij," so še zapisali.

Zlorab ne zaznavajo

Podatkov o tem, da nekateri iz zbirnih centrov odnašajo večje količine materiala, pa na Rdečem križu niso prejeli, ljudje namreč prihajajo po tisto, kar potrebujejo, v povsem običajnih količinah. Prav tako pa imajo za tovrstne primere tudi posebne komisije, ki preverjajo potrebe in ukrepajo v skladu s pravilniki.

"Na Rdečem križu tovrstne težave sicer učinkovito preprečujemo, saj smo se iz preteklih izkušenj naučili, kako lahko izjemna solidarnost ljudi in pretirano ter nekontrolirano pozivanje k zbiranju materialne pomoči hitro privedejo do polnih skladišč in s tem povezanih težav," so še sporočili.

Iz Slovenske karitas so prav tako sporočili, da njihovi sodelavci na lokalni ravni takih primerov ne poznajo. Karitas ima namreč popisanih 3.100 gospodinjstev, ki jim je že ponudila finančno ter materialno pomoč, tako da je pregled zelo dober. Pomoč pa se deli glede na število članov gospodinjstva in glede na potrebe zaradi škode.

Morebitne sume kaznivih dejanj že preverja policija

Največja težava je nenadzorovan neposreden dotok materiala iz različnih civilnih pobud, od posameznikov in manjših organizacij, kjer se zbira vse mogoče, menijo v Karitas. Dodali so, da pa je enako problematično tudi zbiranje pomoči posameznikov prek družabnih omrežij ali v živo, ki je sicer lahko pošteno, v nekaterih primerih pa lahko gre tudi za zlorabo.

Tudi na policiji doslej niso prejeli prijav o zlorabah, so pa takoj, ko so zasledili objave na družbenih omrežjih in v medijih, začeli preverjati, ali v omenjenih primerih obstaja sum kakršnegakoli kaznivega dejanja, katerega storilec se preganja po uradni dolžnosti.