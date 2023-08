Ne samo katastrofalne poplave pretekli konec tedna, Slovenijo so to poletje prizadela tudi močna neurja z orkanskim vetrom in velikansko točo. Škoda je ogromna. Uničene so številne hiše, ceste, mostovi, infrastruktura. Beležili smo tudi smrtne žrtve, številni so ostali brez vsega. Še huje pa bi verjetno bilo, če ljudje ne bi znali stopiti skupaj. Neuklonljiva vseslovenska mreža pomoči se je znova izkazala in zagotovila več kot upanje pomoči potrebnim.

Mnogo posameznikom in družinam je to poletje poplavilo ali odneslo hiše in jih odrezalo od sveta, ceste in mostovi so uničeni, strah pred plazovi je utemeljen, saj še vedno ogrožajo hiše. Neurja so že pred tedni močno poškodovala strehe hiš in gospodarskih poslopij.

Rdeči križ Slovenije (RKS) se je nemudoma odzval s podporo posameznikom, gospodinjstvom in družinam. Humanitarna organizacija, finančno podprta tudi s sredstvi Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Sloveniji (Fiho), je razgrnila svojo mrežo pomoči po vsej Sloveniji.

Prizadeti posamezniki že dobivajo najnujnejšo pomoč. Kako ta požrtvovalen sistem deluje v Sloveniji? Za različne humanitarne organizacije skrbi Fundacija Fiho, ki je evropski zgled dobrega sistema, kako pomagati najbolj ranljivim. Ena največjih organizacij za pomoč pa je prav Rdeči križ Slovenije.

Poslanstvo Rdečega križa Slovenije je z močjo humanosti izboljšati življenja ranljivih ljudi. Foto: RKS

Po vodni ujmi hitro in učinkovito

V Rdečem križu Slovenije poudarjajo, da so za zdaj še "v fazi intervencije", saj skrbijo za najnujnejšo pomoč vsem, ki jo potrebujejo. Prostovoljci Rdečega križa Slovenije so prisotni v vseh krajih, ki jih je vodna ujma prizadela. Aktivirali so tudi bolničarje, ki so skupaj z gasilci odšli na prizadeta območja, kjer nudijo prvo pomoč in psihosocialno podporo.

Prvi teden po zgodovinskih poplavah je bilo aktivnih okoli tisoč prostovoljcev RKS. Prek SMS-donacij in nakazil na bančni račun organizacije zbirajo denarna sredstva za pomoč prizadetim. Kar pa zadeva materialno pomoč, so zgolj v prvih dneh na območna združenja dostavili 170 palet materialne pomoči, od tega 80 palet ustekleničene vode, 60 palet hrane in 30 palet higienskih potrebščin.

Srčni prostovoljci vlivajo upanje človeštvu

Kako je v Sloveniji organizirana humanitarna organizacija, ki je vedno med prvimi, ki prizadetim ponudi pomoč? Rdeči križ Slovenije se z mrežo 56 območnih združenj, 823 krajevnih organizacij ter ogromnim številom prostovoljcev vsako leto odziva na najrazličnejše nesreče po Sloveniji. Mednje sodijo požari, poplave in druge izredne življenjske okoliščine, ki prizadenejo posameznika ali družino. In pa seveda tudi naravne nesreče, ki prizadenejo večja območja oziroma večje število posameznikov in družin hkrati.

Rdeči križ Slovenije je neodvisna, humanitarna organizacija nacionalnega pomena, ki deluje na področju Republike Slovenije.

Ostali so praktično brez vsega

To je zgolj ena od zgodb zaradi divjanja narave, ki se je to poletje znesla nad Slovenijo. Že konec julija je v kraju Sele - Vrhe v občini Slovenj Gradec divjalo močno neurje, reke so prestopile bregove in uničile več stanovanjskih objektov. "Najhuje je bilo v hiši šestčlanske družine," pove Timetjan Lesjak, sekretar območnega združenja Rdeči križ Slovenj Gradec.

V spodnji etaži hiše je živela mlada družina z dvema otrokoma, v zgornji pa stari starši. Voda je zalila vse bivalne prostore spodnje etaže in narasla v višino enega metra. Odnesla jim je tudi škarpo in uničila most do hiše. Ostali so dobesedno brez vsega, saj je bilo njihovo stanovanje v celoti poplavljeno.

"Gospa je bila presrečna, ko so jo obiskali naši prostovoljci krajevne organizacije Rdeči križ Sele - Vrhe in ji med prvimi ponudili pomoč." Družini so kupili nove rjuhe in brisače, nesli so jim dva paketa hrane, povezali so se s sedežem RKS, ki je družini nemudoma pomagal z denarjem.

"Ponosni smo lahko, da smo Slovenci narod, ki je pripravljen stopiti skupaj, ko se zgodi nekaj nepričakovanega. Znamo pozabiti na razlike in si pomagati. To šteje največ, to nas dela humane. Nikoli ne vemo, kdaj bomo pomoč potrebovali sami," je dejal Lesjak. "Prepričan sem, da je za marsikoga najboljše zadoščenje, ki greje dušo in srce, ravno prostovoljno dejanje, ki ga naredi za tistega, ki pomoč potrebuje. Zato verjamem, da bomo solidarni še naprej, saj se zavedamo, da skupaj zmoremo več! Predvsem pa smo v duši in srcu radi deležni tistega občutka, ki greje, ker smo nekomu prinesli srečo na obraz."

Tudi lani je veliko Slovencev potrebovalo pomoč

Lani sta Slovenijo prizadela suša in požar na Krasu, a na srečo narava ni v takšnem obsegu kot letos uničevala osnovnega premoženja za bivanje. Vseeno pa so mnogi potrebovali pomoč Rdečega križa. "Zaradi najrazličnejših nesreč smo lani pomagali 134 gospodinjstvom pri osnovnih življenjskih pogojih," pojasnjujejo v RKS.

Rdeči križ Slovenije deluje v 12 regijah, 56 območnih združenjih in 823 krajevnih organizacijah Rdečega križa v Sloveniji.

Srčni in neutrudni prostovoljci vlivajo upanje človeštvu. Foto: RKS

Območna združenja RKS so z enkratnimi denarnimi pomočmi pomagala 3.370 posameznikom in družinam . Pomagali so tako prizadetim v požarih, plazovih in ob drugih naravnih nesrečah kot tudi pri plačilu najrazličnejših neporavnanih stanovanjskih in tekočih stroškov.

V ta namen so območna združenja RKS dodatno razdelila več kot pol milijona evrov sredstev. Nacionalno društvo RKS sicer vsako leto v povprečju nameni okoli 120 tisoč evrov za enkratne denarne pomoči za odpravo posledic najrazličnejših nesreč. "Ta sredstva zagotavljamo iz našega Sklada solidarnosti in drugih lastnih virov, pa tudi iz namenskih sredstev Fundacije Fiho."

Sicer pa so namenska sredstva Fiha tudi v tem konkretnem primeru, ko nacionalno društvo RKS pomaga najbolj prizadetim ob neurju, neprecenljiva. Ne zgolj kot sredstva, ki bodo nekaterim omogočala, da bodo lahko popravili strehe ali drugače sanirali poplavljene prostore. Pomembna so tudi širše, z vidika zagotavljanja materialne pomoči najbolj ranljivim.

Generalna sekretarka RKS Cvetka Tomin. Foto: RKS

Četrt stoletja pomoči tistim, ki so najbolj potrebni naše pomoči



Letos oktobra Fundacija za financiranje humanitarnih in invalidskih organizacij (Fiho) praznuje 25 let svojega delovanja. Fiho je vezni člen, ki skrbi za neposredno pomoč najbolj ranljivim ljudem, saj (so)financira posebne socialne programe in storitve za reševanje socialnih stisk in težav ter socialnih potreb posameznikov. Portal Siol.net in Fundacija Fiho sta v sodelovanju pripravila nekaj zgodb humanitarnih in invalidskih organizacij, ki s svojimi programi pomagajo najranljivejšim posameznikom v Sloveniji. Objavljali jih bomo ob koncih tedna.

Kako lahko pomagate prizadetim v vodni ujmi?



Rdeči križ Slovenije, Slovenska Karitas, humanitarno društvo ADRA Slovenija in Zveza prijateljev mladine Slovenije želijo pomagati vsem, ki so jih prizadela letošnja neurja.



Pomoč je mogoče prispevati s SMS-sporočilom na številko 1919 s ključno besedo UJMA5 oziroma UJMA10 ali KARITAS5 oz. KARITAS10, s čimer se daruje pet oziroma deset evrov.



Rdeči križ Slovenije sredstva za pomoč zbira na transakcijskem računu SI56 0310 0123 4567 891 s sklicem 00 96875 in namenom Ujma 2023. BIC banke je SKBASI2X, koda namena CHAR, njihov na naslov pa Mirje 19, Ljubljana.



Slovenska karitas zbira pomoč na računu SI56 0214 0001 5556 761 s sklicem 00 624 in namenom Pomoč neurje . Njihov naslov je Kristanova ulica 1, Ljubljana.



Humanitarno društvo ADRA Slovenija, ki je del globalne mreže humanitarnih in razvojnih človekoljubnih organizacij, je mogoče prispevke nakazati na SI56 0284 3026 3945 425, referenca SI00 2023, namen pa Neurje 2023 . Njihov naslov je HD ADRA Slovenija, Njegoševa 15, Ljubljana. Prispevati je mogoče tudi s SMS-sporočilom LJUDJE5 ali pa prek Paypala .



Donacije so možne tudi na poseben račun državnega proračuna: SI56 0110 0630 0109 972 , s pripisom namena "odprava posledic poplav" in kodo namena CHAR. Sklic za pravne osebe je 18 10995 - 7300000 - 23011223, za fizične osebe 18 10995 - 7301006 - 23011223, za tuje vlade pa 18 10995 - 7311001 - 23011123. želijo pomagati vsem, ki so jih prizadela letošnja neurja.s čimer se daruje pet oziroma deset evrov.sredstva za pomoč zbira na transakcijskem računuBIC banke je SKBASI2X, koda namena CHAR, njihov na naslov pa Mirje 19, Ljubljana.zbira pomoč na računu. Njihov naslov je Kristanova ulica 1, Ljubljana.Humanitarno društvo, ki je del globalne mreže humanitarnih in razvojnih človekoljubnih organizacij, je mogoče prispevke nakazati na. Njihov naslov je HD ADRA Slovenija, Njegoševa 15, Ljubljana. Prispevati je mogoče tudi s SMS-sporočilomDonacije so možne tudi na poseben račun državnega proračuna:, s pripisom namena "odprava posledic poplav" in kodo namena CHAR. Sklic za pravne osebe je 18 10995 - 7300000 - 23011223, za fizične osebe 18 10995 - 7301006 - 23011223, za tuje vlade pa 18 10995 - 7311001 - 23011123.

Poplave so prejšnji konec tedna povzročile strahovito opustošenje v Sloveniji. Foto: Občina Komenda