V Slovenijo prispeli prvi kamioni mednarodne humanitarne pomoči

V preteklih dveh dneh je Hrvaška Sloveniji pomagala z dvema kamionoma ustekleničene pitne vode, danes pa so v ljubljanski distribucijski center humanitarno pomoč dostavili člani Rdečega križa Madžarske. Na poti sta dva kamiona hrane in higienskih pripomočkov iz Poljske, so v sporočilu za javnost zapisali na Rdečem križu Slovenije.

Rdeči križ Slovenije kot del velike humanitarne družine Mednarodnega Rdečega križa in Rdečega polmeseca sprejema tudi ponujeno pomoč drugih nacionalnih društev. Poleg že omenjenih dveh kamionov pitne vode Rdečega križa Hrvaške, dostave higienskih paketov in hrane Rdečega križa Poljske ter Rdečega križa Madžarske, so pomoč Sloveniji ponudila tudi nacionalna združenja Rdečega križa iz Srbije, Makedonije, Bosne in Hercegovine ter društvo Rdečega polmeseca iz Egipta, s katerimi bodo podrobnosti dorekli v naslednjih dneh, so sporočili iz Rdečega križa Slovenija.

Ob tem so se zahvalili vsem, ki nudijo pomoč prizadetim ljudem v poplavah. Tudi vi lahko pomagate na naslednji način:

Sredstva za pomoč pri sanaciji za prizadeto prebivalstvo še naprej zbiramo na našem TRR Rdeči križ Slovenije, Mirje 19, 1000 Ljubljana, SI56 0310 0123 4567 891 (odprt pri SKB Banka, d. d.), sklic: 00 96875, Namen: Ujma 2023, BIC banke: SKBASI2X, koda namena: CHAR, še bolj preprosto pa je poslati SMS UJMA5 ali UJMA10 na 1919, s čimer boste darovali pet oziroma deset evrov.

Bo pa z jutrišnjim dnem pod okriljem vlade zaživela posebna aplikacija za vse, ki bi želeli pomagati.