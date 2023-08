Kako lahko pomagate prizadetim v vodni ujmi

Tokratna ujma s poplavami in plazovi je povzročila največjo škodo v naravnih nesrečah v zgodovini samostojne Slovenije. Škoda bo verjetno presegla 500 milijonov evrov. Za pomoč prizadetim so se že aktivirale tudi nevladne organizacije.

Rdeči križ Slovenije, Slovenska karitas, humanitarno društvo ADRA Slovenija in Zveza prijateljev mladine Slovenije želijo pomagati vsem, ki so jih prizadela letošnja neurja. Organizacije so že odprle posebne račune, na katerih bodo zbirale sredstva. Prispevati pa je mogoče tudi s SMS-sporočilom na številko 1919.

Z današnjo aktivacijo državnega načrta za poplave je aktiviran tudi Rdeči križ Slovenije (RKS) z območnimi združenji, bolničarji, nastanitvenimi enotami in stacionarijem, so sporočili iz organizacije.

Tisti, ki želijo pomagati prizadetemu prebivalstvu pri sanaciji škode po neurjih in poplavah, lahko to storijo s SMS-sporočilom s ključno besedo UJMA5 oziroma UJMA10, ki ga pošljejo na številko 1919 ter tako darujejo pet oziroma deset evrov. Sredstva za pomoč pa je mogoče nakazati tudi na transakcijski račun SI56 0310 0123 4567 891 s sklicem 00 96875 in namenom Ujma 2023. BIC banke je SKBASI2X, koda namena CHAR, njihov na naslov pa Mirje 19, Ljubljana.

Prostovoljci in sodelavci Slovenske karitas so do zdaj prejeli že več kot 175 prošenj gospodinjstev za pomoč pri obnovi domov in drugih objektov. Prostovoljne prispevke zbirajo na tekočem računu SI56 0214 0001 5556 761, namen je POMOČ NEURJE, sklic pa SI00 624. Njihov naslov je Kristanova ulica 1, Ljubljana.

Kdor želi s SMS-sporočilom prispevati pet evrov, naj pošlje sporočilo KARITAS5, kdor pa deset evrov, naj pošlje sporočilo KARITAS10.

Humanitarnemu društvu ADRA Slovenija, ki je del globalne mreže humanitarnih in razvojnih človekoljubnih organizacij, je mogoče prispevke nakazati na TRR SI56 0284 3026 3945 425. BIC je LJBASI2X, referenca SI00 2023, ime prejemnika HD ADRA Slovenija, Njegoševa 15, Ljubljana, namen je NEURJE 2023, koda namena pa CHAR. Prispevati je mogoče tudi s SMS-sporočilom LJUDJE5.

Pomoč s kreditno kartico je medtem mogoče prispevati prek Paypala.

V Zvezi prijateljev mladine Slovenije so že prejeli veliko prošenj za pomoč, še več jih pričakujejo v prihodnjih dneh. Prispevek je mogoče nakazati na transakcijski račun zveze. Podatki so: Zveza prijateljev mladine Slovenije, Dimičeva 9, 1000 Ljubljana, SI56 6100 0000 3512 232, sklic: SI00 245021, koda: CHAR, namen: neurje.

Sredstva zbirajo tudi s poslanim sporočilom SMS s ključno besedo ENOSRCE5 na številko 1919, s čimer pošiljatelj prispeva pet evrov.

Poleg finančnih prispevkov na sedežu zveze v Ljubljani zbirajo tudi materialne donacije, predvsem izdelke za osebno higieno, čistila, pralne praške in hrano z daljšim rokom uporabe.

Društvo prijateljev mladine Mojca Novo mesto, ki upravlja počitniški tabor Mojca v Dolenjskih Toplicah, pa je brezplačno ponudilo vse svoje kapacitete in prostovoljce za skrb in pomoč otrokom iz najbolj ogroženih območij ter tistim, katerih starši zaradi intervencij v poplavah trenutno ne morejo skrbeti zanje.