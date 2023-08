Janša: Z obveznim solidarnostnim prispevkom za poplave se ne mudi

V SDS nasprotujejo obveznemu solidarnostnemu prispevku, ki bi ga morali po predlogu vlade za obnovo po poplavah prispevati državljani in gospodarstvo. Po mnenju Janeza Janša bi bilo smiselno najprej poiskati vse druge mogoče vire in dobiti tudi strokovne ocene o višini škode. Bodo pa predlagane obdavčitve "s stisnjenimi zobmi" podprli v NSi.

V SDS po Janševih besedah predlagajo, da iz predloga zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic vremenske ujme, ki ga danes na izredni seji obravnava DZ, umaknejo vse predlagane dodatne obdavčitve. Prepričani so, da so do zdaj predstavljene ocene o tem, kolikšna je škoda in koliko denarja potrebujemo, zgolj približne, pa tudi pretirane, zato je smiselno počakati na oceno stroke o škodi in šele nato načrtovati prihodke in izdatke.

Janša: Z novimi obdavčitvami se ne mudi

Po njihovem mnenju bi bilo treba najprej izkoristiti vse druge možnosti financiranja, med drugim pogledati po različnih proračunskih postavkah in tam, kjer izdatki niso nujni, denar preusmeriti za sanacijo.

Nasploh se z uvajanjem novih obdavčitev po njegovem mnenju ne mudi. Predlagani obvezni solidarnostni prispevek dodatnega denarja ne bo prinesel še letos. Vmes bo DZ po besedah Janše na seji še vsaj dvakrat razpravljal o dopolnitvi interventnih ukrepov in bo tako obvezen solidarnostni prispevek še vedno mogoče uvesti, če se bo izkazalo, da je potreben. "Če se bo takrat izkazalo, da dejansko potrebujemo solidarnostne sobote in dodatne obdavčitve v razumnih mejah, jih bomo podprli, v tem trenutku pa za to ni argumentov," je dejal v izjavi za medije v DZ.

Vse skupaj po njegovih besedah ne pomeni, da bodo glasovali proti interventnemu zakonu, obstaja pa možnost, da se bodo vzdržali. "Vendar upanje umira zadnje, razprava še vedno poteka," je dejal v izjavi za medije. Večina ukrepov v zakonu je sicer po njegovem mnenju dobrih.

Na vprašanje, ali bi njihova morebitna nepodpora interventnemu zakonu pomenila konec političnega premirja v državi, je odgovoril, da bodo v SDS še naprej podpirali vse, za kar se bo pokazalo, da je dobro in potrebno.

NSi bo zakon podprla s stisnjenimi zobmi

Bo pa interventni zakon zagotovo podprla NSi. "Zakon ni optimalen, je pa nujen," je v izjavi za medije v DZ povedal poslanec in predsednik sveta NSi Jernej Vrtovec.

Zakon gre po njegovem mnenju na splošno v dobro smer, jih pa boli "dodatna obdavčitev gospodarstva, najemnin, dividend, dobičkov", ki jih predvideva. "Zato bo NSi zakon podprla s stisnjenimi zobmi," je dejal. Pri tem podobno kot Janša meni, da čezmerno obremenjevanje gospodarstva ni potrebno, če sploh še ne vemo, kakšna je škoda in kakšni bodo stroški obnove.

V NSi nameravajo po Vrtovčevih besedah podpreti tudi rebalans proračuna, ki za sanacijo poplav namenja 520 milijonov evrov, saj menijo, da ljudje sredstva potrebujejo takoj. Tudi v NSi pa so podobno kot v SDS prepričani, da je treba najprej poiskati vse druge mogoče vire financiranja in se šele nato odločati za nove obdavčitve.

Glede enotnosti politike je dejal, da je ta potrebna predvsem tam, kjer so stvari dobre.