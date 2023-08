DZ uzakonja nujne ukrepe za pomoč in odpravo posledic prizadetim v poplavah

Z rebalansom se bo za pomoč prizadetim in odpravo posledic naravne nesreče namenilo 520 milijonov evrov. Od tega se bo 300 milijonov evrov prerazporedilo s proračunske postavke upravljanja finančnega premoženja, za preostalih 220 milijonov evrov pa se povečujejo odhodki proračuna. Posledično se bo proračunski primanjkljaj povečal z načrtovanih 4,5 na 4,9 odstotka bruto domačega proizvoda.

V predlogu interventnega zakona, ki ga je v sredo celotno popoldne in večer pretresal odbor za infrastrukturo, okolje in prostor, so medtem zapisani ukrepi za nujno obnovo javne infrastrukture ter poenostavitev vrste postopkov in pridobivanja dovoljenj, poleg tega prinaša pomoč gospodinjstvom, gospodarstvu in občinam po ujmi. Med drugim so predvideni posebna zvišana izredna denarna socialna pomoč prizadetim, moratorij na odplačevanje posojil in prostovoljne solidarnostne sobote v gospodarstvu oz. obvezni solidarnostni prispevek.

Zakon bo začel veljati takoj po objavi v uradnem listu

Novost je tudi vladna služba za obnovo, katere vodenje bo prevzel državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Boštjan Šefic, v njenem sklopu pa bodo za učinkovito izvedbo obnove oblikovane tehnične pisarne na terenu.

Za financiranje obnove je predvidena ustanovitev posebnega sklada. Vanj se bodo stekala sredstva iz državnega proračuna, evropska sredstva in sredstva iz drugih virov, npr. donacij.

Zakon, za katerega vlada predlaga, da nanj ne bi bilo mogoče razpisati referenduma, bo začel veljati takoj po objavi v uradnem listu, večina ukrepov pa bo veljala do konca leta.