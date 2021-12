Razglasili najboljše kampe v Sloveniji in na Hrvaškem

Slovenski kampisti so izbrali najboljše slovenske in hrvaške kampe letošnje sezone.

Spletni portal Avtokampi.si je sredi decembra razkril rezultate svojega zdaj že tradicionalnega izbora najboljših kampov v Sloveniji in na Hrvaškem, ki ga oblikujejo glasovi njihovih uporabnikov, večinoma navdušenih kampistov.

Izbor najboljših kampov so razdelili v več sklopov, v Sloveniji pa je največ nagrad odšlo na Gorenjsko.

Najboljši večji kampi v Sloveniji:

River Camping Bled (Lesce) Kamp Bled (Bled) Kamp Menina (Rečica ob Savinji) Kamp Šobec (Lesce) Kamp Adria (Ankaran)

Prvo mesto med večjimi slovenskimi kampi je osvojil River Camping Bled. Foto: River Camping Bled

V kategoriji večjih slovenskih kampov je slavil River Camping Bled, ki je osvojil tudi drugo mesto v kategoriji mobilnih hišic. "Gre za odličen kamp, ki deluje šele drugo sezono in navdušuje z bogato dodatno ponudbo," so o tem blejskem kampu zapisali organizatorji izbora.

Najboljši manjši kampi v Sloveniji:

Kamp Kolpa (Vinica) Kamp Big Berry (Primostek) Kamp Korita (Soča) Kamp David (Malovše) Kamp Šenkova domačija (Jezersko)

Med manjšimi slovenskimi kampi je največ glasov zbral kamp Kolpa v Vinici. Foto: Kamp Kolpa Vinica

Med manjšimi slovenskimi kampi je največ glasov osvojil kamp Kolpa v Vinici. "Lepo urejen kamp, kjer ponudbo dopolnjuje nekaj mobilnih hišic in kolesarjem prijaznim glinenih sobic," so jih opisali na spletnem portalu Avtokampi.si.

Najboljši glampingi v Sloveniji:

Glamping Ribno (Bled) Glamping Olimia Adria Village (Podčetrtek) Herbal Glamping (Ljubno ob Savinji) Glamping Bloško jezero (Bloke) Glamping Eco resort pod Veliko planino (Stahovica)

Med tako imenovanimi glampingi je največ glasov zbral Glamping Ribno. Kot so zapisali organizatorji izbora, je bil ta glamping letos prenovljen, manjšim lesenim hišicam na drevesih so dodali večje glamping hišice, opremljene s savno in leseno kadjo z vročo vodo.

Med slovenskimi glampingi je zmagal Glamping Ribno. Foto: Glamping Ribno

Izbrali so tudi najboljša postajališča za avtodome (PZA) v Sloveniji, na prvem mestu je PZA Kostanjevica na Krki, kjer so na Avtokampi.si pohvalili urejenost in odlično lokacijo, ki poleti ponuja tudi uživanje ob reki, na drugem mestu je PZA Planica, na tretjem pa PZA Bioterme – Mala Nedelja.

Najboljši kampi na Hrvaškem

Ker je na Hrvaškem kampov še občutno več kot v Sloveniji, so jih razen po velikosti razdelili tudi po regijah. Med večjimi kampi v Istri je največ glasov dobil kamp Valkanela v Vrsarju, najboljši manjši kamp v Istri pa je postal kamp Polidor v Funtani. Na Kvarnerju je med večjimi kampi znova slavil Čikat na Lošinju, lošinjski pa je tudi zmagovalec med manjšimi kvarnerskimi kampi – kamp Rapoča v Nerezinah.

Na Kvarnerju je med večjimi kampi slavil lošinjski Čikat. Foto: Camp Čikat

V Dalmaciji je med večjimi kampi zmagal kamp Straško v Novalji na Pagu, med manjšimi dalmatinskimi pa kamp Lupis na Pelješcu. Med nudističnimi kampi na Hrvaškem so za najboljšega razglasili FKK kamp Koversada v Vrsarju.

Najboljše mobilne hišice

V izboru najboljših kampov so se posvetili tudi že nekaj časa izjemno priljubljeni obliki počitniških nastanitev – mobilnim hišicam. V tej kategoriji so se za nagrade skupaj potegovale tako slovenske kot hrvaške nastanitve, zmagale pa so mobilne hišice v kampu Aminess Maravea Resort v Novigradu. Na drugo mesto so se uvrstile mobilne hišice v River Camping Bled, na tretje pa mobilne hišice v kampu Čikat na Lošinju.