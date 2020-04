Von der Leynova: Z rezervacijo počitnic še počakajte

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen spričo pandemije novega koronavirusa ljudem svetuje, naj z rezervacijo poletnih počitnic še počakajo. "Svetujem, da s takšnimi načrti še počakate. Za julij in avgust trenutno ne more nihče dati zanesljivih napovedi," je dejala v pogovoru za nemški časnik Bild am Sonntag.

Ursula von der Leyen je prav tako zadržana do odločitve nemške vlade, da bodo tisti, ki so za letošnje poletje že pred časom rezervirali počitnice oziroma potovanja, namesto vračila denarja prejeli zgolj posebne bone. "Po celotni Evropi imajo ljudje pravico, da se sami odločijo, ali bodo izbrali bone ali vračilo denarja," je po poročanju STA dodala na to temo.

Kljub vsemu je potrošnike, ki niso v brezizhodnem finančnem položaju, pozvala, naj od organizatorjev potovanj ne zahtevajo vračila denarja. "V tej krizi je še toliko pomembnejša solidarnost med ljudmi. Če je le finančno mogoče, bi se morali odpovedali denarju in se odločiti za bone, s čimer bi pomagali potovalnim agencijam, da prebrodijo težke tedne, ki so pred njimi," je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa pristavila von der Leynova.

Upa, da bodo evropski laboratoriji razvili cepivo do konca leta

Opredelila se je tudi do vprašanja ogroženosti starejših ljudi, za katere meni, da bi jih lahko zadržali v osamitvi tudi do konca leta, da bi se jih obvarovalo pred virusom. "Brez cepiva moramo stike s starejšimi omejiti v največji možni meri. Vem, da je težko in da je osamitev veliko breme, ampak tu gre za vprašanje življenja in smrti, zato moramo biti disciplinirani in potrpežljivi," je še dodala v pogovoru za nemški časnik.

Von der Leynova je prepričana, da bodo otroci in mlajši odrasli lahko prej kot starejši in tisti s predhodnimi boleznimi uživali spet več svobode pri gibanju. Upa, da bodo evropski laboratoriji razvili cepivo do konca leta.

V želji, da bi rešitev našli čim prej, so pristojne oblasti že začele pogovore z morebitnimi proizvajalci cepiva za svetovni trg, še piše STA.