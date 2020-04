Novih 28 okuženih s koronavirusom, pet novih smrtnih žrtev #vŽivo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V ljutomerskem domu starejših že 70 okuženih

V domu starejših v Ljutomeru so potrdili okužbo z novim koronavirusom še pri enem oskrbovancu in treh zaposlenih. Skupno je potrjeno okuženih 54 oskrbovancev in 14 zaposlenih, pozitivna pa sta še dva iz zdravstvenega doma Ljutomer, ki sta delala v domu starejših. Skupno je tako okuženih 70 oseb.

V domu starejših je v petek organizacijo dela medicinskega in negovalnega osebja prevzelo izkušeno osebje soboške bolnišnice. Iz nje so tudi neposredno premestili več delavcev, njihova sestra za obvladovanje bolnišničnih okužb pa je prevzela usklajevanje na področju higiene in preprečevanja okužb v domu, poroča STA.

Zdravniki iz bolnišnice pomagajo zdravniku iz ljutomerskega zdravstvenega doma, ki skrbi za oskrbovance, in se vključujejo v delo skladu s potrebami in usmeritvami ministrstva.

V oskrbo stanovalcev, tudi bolnikov, okuženih z novim koronavirusom, so se oz. se bodo vključile tudi tri medicinske sestre iz soboškega zdravstvenega doma, dve iz lendavskega ter dve z izkušnjami pri delu v domovih za starejše iz gornjeradgonskega zdravstvenega doma.

Do petka je bilo v domovih za starejše po državi okuženih skupno 234 oskrbovancev in 79 tam zaposlenih. Pozitivnih na okužbo s koronavirusom je bilo tudi 218 zdravstvenih delavcev, kaže poročilo uprave za zaščito in reševanje.

NIJZ: Spanju je nujno nameniti še posebno skrb

Spanje je nujno za naše dobro telesno in duševno delovanje. V obdobjih večjih duševnih in telesnih obremenitev, kot je trenutna epidemija novega koronavirusa, pa moramo spanju nameniti še posebno skrb, so zapisali na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ).

Spremenjen dnevni ritem, intenzivnejša uporaba elektronskih naprav, povečana tesnoba in stres, povezana z epidemijo koronavirusa, predstavljajo le nekaj dejavnikov, ki lahko v tem obdobju vplivajo na spanje.

Spanje pa pomaga pri večanju imunske odpornosti in zmanjševanju tveganja, da zbolimo. Na NIJZ so zato pripravili vrsto napotkov za kakovosten spanec. Svetujejo, da ljudje ohranijo rutino pri spancu, saj je spanje prilagojeno notranji biološki uri najbolj kakovostno in osvežilno, a svetujejo tudi drugo dnevno rutino, katere smo vajeni, da se telo pripravi na vsakodnevne izzive.

Nadalje za dober spanec svetujejo izpostavljenost dnevni svetlobi, odsvetujejo pa počitke in spanje preko dneva. Pomembna je tudi telesna aktivnost, a ne tik pred spanjem. Nekaj ur pred spanjem na NIJZ odsvetujejo tudi uporabo elektronskih naprav, saj svetloba iz zaslonov negativno vpliva na biološko uro, zato je zvečer boljša knjiga ali glasba.

Med ostalimi stvarmi odsvetujejo prazen želodec, izogibanje nikotinu in marihuani ter mirno, tiho in temno okolje, po potrebi pa tudi izvajanje tehnik sproščanja.