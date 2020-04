Koronavirus v Sloveniji: umrli še dve osebi, skupno že 45 #video

Čas pandemije koronavirusa je tudi obdobje strahu za številne ogrožene skupine. V društvu Viljem Julijan opozarjajo na otroke s posebnimi boleznimi. Eden od velikih strahov, s katerim se spopadajo predvsem starši samohranilci, ki imajo težko bolne otroke, je ta, kaj bi se zgodilo z otrokom, ki potrebuje nego, če bi se starš okužil s koronavirusom.

Težava je večplastna, saj otroci s posebnimi boleznimi pogosto potrebujejo nego doma in starši se sprašujejo, kdo bo prevzel njihovo vlogo, če se okužijo, še bolj pa, če bo okužen tudi otrok.

Tovrstni bolniki pogosto potrebujejo številne in različne terapije, ki so pa so zaradi epidemije praktično vse odpovedane in vsak izgubljeni teden terapij za otroke pomeni zaostanek v razvoju ali celo slabšanje njihovega zdravstvenega stanja. V društvu opozarjajo, da bodo posledice vidne in da bo prišlo pri številnih bolnikih do poslabšanja zdravstvenega stanja.

Družine z otroki z redkimi boleznimi in posebnimi potrebami niso bile vključene v prvi paket interventne pomoči, so pa na ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve obljubili, da bodo vključene v drugi paket, ki se prav zdaj pripravlja, piše STA.