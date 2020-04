Vodja svetovalne skupine ministrstva za zdravje Bojana Beovič je na današnji novinarski konferenci dejala, da so pristojni s potekom epidemije koronavirusa zadovoljni. "V Sloveniji je epidemija terjala smrtne žrtve in še vedno se kar nekaj ljudi bori za svoje življenje na oddelkih za intenzivno zdravljenje. Vendar lahko s težkim srcem povem, da smo s potekom epidemije v Sloveniji zadovoljni," je uvodoma dejala Beovičeva.

Po njeni oceni smo v Sloveniji vrh epidemije že dosegli. "Glede na postopno upadanje novih primerov glede na celotno število primerov lahko rečemo, da smo vrh že dosegli. Vendar čisto dokončnega odgovora zaradi beleženja podatkov ne morem podati," je povedala.

Izognili smo se italijanskem scenariju

Kot pravi smo se z epidemijo na ravni države uspešno spopadli in smo se izognili situaciji podobni v Italiji in sosednjih državah. "Pri nas je zdravstveni sistem zdržal. Ni nam zmanjkalo respiratorjev in zaščitne opreme. Zdravniki na primarni ravni in družinski zdravniki so lahko obravnavali bolnike s sumom na novi koronavirus," je izpostavila.

Zasluge za uspešno spopadanje z epidemijo, je Beovičeva pripisala pravočasnemu sprejemu ukrepov, s katerimi smo zmanjšali prenos virusa med populacijo. "Ukrepi četudi morda za koga pretirani, so prinesli manj človeških žrtev in manj nesrečnih družin," je povedala vodja svetovalne skupine in še enkrat poudarila, da se moramo ukrepov strogo držati še naprej.

"Zdržimo še kakšen teden ali dva brez obiskov, da ne bo ponovno potrebno zapirati države," je dejala in pozvala k zaščiti starejše populacije. Kot je izpostavila, ministrstvo za zdravje ne podpira predloga, da bi pristojni po velikonočnih praznikih pričeli z obsežnejšim sproščanjem ukrepov.

"Premišljeno lahko sproščamo le dejavnosti pri katerih je možnost prenosa najmanjša," je pojasnila Beovičeva in hkrati opozorila, da ne smemo dovoliti, da bi popuščanje ukrepov privedlo do novega intenzivnega vala epidemije, saj bi to pomenilo veliko grožnjo zdravju prebivalcev in preobremenitvi zdravstvenega sistema.

Že v začetku epidemije pozvali k večjemu vključevanju slovenskih pridelkov

Ministrica za kmetijstvo Aleksandra Pivec se je na novinarski konferenci dotaknila področja kmetijstva in živilskopridelovalne industrije. "Že v začetku epidemije smo pripravili sklep za povečanje blagovnih rezerv na sektorju mesa in mleka. S sprotnimi pogodbami te zaloge tudi povečujemo s čimer poskrbimo, da je dovolj zalog," je povedala Pivčeva.

Kot je pojasnila, je ministrstvo pozvalo predstavnike živilskih trgovcev k večjemu vključevanju slovenskih pridelkov na trgovske police in k večji promociji ponudbe slovenskih izdelkov. Dodala je, da je na podlagi podlagi protikorona paketa na voljo kar nekaj ukrepov, ki bodo pomembno prispevali k stabilnosti sektorja preskrbe s hrano.

"V prvem protikorona paketu je bila prioriteta zajezitev oziroma omilitev posledic epidemije, v drugem paketu pa načrtujemo ukrepe za povečanje likvidnosti in ustvarjanje možnosti za nove naložbe. Določamo jasne ukrepe za krepitev pridelave sadja in zelenjave ter prašičereje," je pojasnila Pivčeva.

Po navedbah ministrice se obeta sprememba Programa za razvoj podeželja. "Da bi lahko slovenskemu kmetijstvu, živilstvu in gozdarstvu omogočili lažjo izvedbo investicij in omogočili nadaljevanje razvojnega ciklusa se obeta sprememba programa," je dejala Pivčeva. Kot ocenjuje, potrebujemo boljšo organiziranost in povezanost v trdne agroživilske verige, ki lahko lažje in z manj škode v kriznih trenutkih preživijo, saj se breme posameznika prenese na vse člene verige.