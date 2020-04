Že v skafandrih: trije porodi s koronavirusom okuženih mam v Ljubljani

V porodnišnici v Ljubljani je ta teden predviden že tretji porod, pri katerem je porodnica okužena z novim koronavirusom. Do zdaj so v ljubljanski porodnišnici uspešno izvedli dva poroda okuženih porodnic. Oba poroda sta potekala brez zapletov, obe materi in novorojenca pa se počutijo dobro in nimajo zdravstvenih težav.

V posebni enoti, namenjeni covidu-19, ki je fizično ločena od preostalega dela ljubljanske porodnišnice, so v petek in v torek izvedli dva poroda, pri katerih sta bili porodnici okuženi z novim koronavirusom. Število zdravstvenega osebja je bilo pri posegu omejeno na minimum. Medtem ko je prvi porod prejšnji teden potekal še brez skafandrov, so bili v ponedeljek vsi zdravstveni delavci že oblečeni v zaščitne skafandre in drugo potrebno opremo.

Oba poroda sta se končala brez zapletov, obe materi in novorojenca pa se počutijo dobro in nimajo zdravstvenih težav. Med zdravstvenim osebjem je bilo kar nekaj vznemirjenja, ker so ti postopki novi, želijo si čim boljše opreme, da ne bi bilo zapletov.

Bolezen covid-19 se pri porodu običajno ne prenese na otroka

Kot nam je pojasnil poslovni direktor Ginekološke klinike Peter Požun, se bolezen covid-19 pri porodu običajno ne prenese na otroka. Mama in otrok imata po njegovih besedah lahko povsem običajen kontakt, saj ima otrok prvih 72 ur po porodu v sebi še toliko materinih protiteles, da je načeloma zaščiten pred okužbo.

Bolezen covid-19 se pri porodu običajno ne prenese na otroka. Foto: Pixabay

Predviden že tretji porod ženske, ki je okužena z novim koronavirusom

Požun je še dejal, da imajo na oddelku sicer dovolj zaščitne opreme, si pa prizadevajo pridobiti še boljšo. "Pri zaščitni opremi se je Ginekološka klinika povezala z Infekcijsko kliniko glede ustrezne opreme. Poroda sta potekala brez posebnosti," so nam še sporočili iz Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana. Še ta teden je v ljubljanski porodnišnici predviden tretji porod ženske, ki je okužena z novim koronavirusom.