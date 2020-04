Koronavirus v Sloveniji: 40 mrtvih in 4 novi na intenzivni negi

Po zadnjih podatkih imamo v Sloveniji 1.091 potrjenih okužb, včeraj so umrli še štirje bolniki, do zdaj skupaj 40. V torek je bilo opravljenih 1.214 testov na novi koronavirus, ugotovili pa so 36 novih okužb. Do zdaj so izvedli 30.669 testov, hospitaliziranih je bilo 111 ljudi, od tega 35 na intenzivni negi. Čeprav je stanje novih okužb in hospitaliziranih zadnje dni stabilno, o umirjanju epidemije še ne moremo govoriti.