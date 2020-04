Bolnik s covid-19 v Sežani kršil izolacijo

Sežanski štab civilne zaščite je zaprosil regijski štab za dekontaminacijo, regijski štab jo je odobril, gasilci sežanskega zavoda za gasilno in reševalno službo so jo izvedli, so sporočili iz Regijskega štaba Civilne zaščite za Notranjsko. Kot so dodali, do izdajnega okenca pred lekarno tačas ni imel dostopa nihče.

Proti pacientu bodo sprožili postopek zaradi kršenja izolacije, so še sporočili.