Vučić: Moj sin se je okužil s koronavirusom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je sporočil, da so pri njegovem sinu potrdili okužbo z novim koronavirusom.

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je sporočil, da so pri njegovem sinu potrdili okužbo z novim koronavirusom. Foto: Reuters

Danilo Vučić, sin srbskega predsednika Aleksandra Vučića, je bil na testiranju pozitiven na novi koronavirus. Novico o tem je na družbenem omrežju Instagram delil srbski predsednik. "Sin, to boš premagal," je v objavi pod skupno fotografijo zapisal Vučić.

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je na družbenem omrežju Instagram sporočil, da so pri njegovem sinu Danilu Vučiću potrdili okužbo z novim koronavirusom. "Ko se je vse to začelo, mi je Danilo rekel, da predaja ne pride v poštev. Moj prvorojenec se je okužil s koronavirusom. Njegova klinična slika je bila takšna, da je bil sprejet na kliniko za infekcijske bolezni. Sin, to boš premagal. Rad te imam, vsi te imamo radi," je na Instagramu zapisal Vučić.

Srbski predsednik je pred dnevi na eni od novinarskih konferenc dejal, da sta se njegov sin Danilo in njegova hčerka Milica Vučić v času epidemije novega koronavirusa angažirala kot prostovoljca ter da sta pomagala upokojencem in jim nosila hrano, zdravila in druge nujno potrebne osnovne življenjske potrebščine.