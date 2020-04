Matematična analiza kalifornijskega nacionalnega laboratorija Los Alamos razkriva, da je vsaka okužena oseba v Wuhanu najverjetneje v povprečju okužila 5,7 drugih ljudi. To je več kot dvakrat toliko, kot so februarja navajale Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) in druge inštitucije javnega zdravja, izsledke raziskave navaja ameriški Bloomberg.

Raziskovalci so za izračun širjenja okužb uporabili podatke o gibanju prebivalcev Wuhana, ki so jih beležili z aplikacijo na pametnih telefonih.

Šele 82 odstotkov prekuženih prebivalcev bi ustavilo širjenje pandemije

Rezultati raziskave se sicer nanašajo na izbruh pandemije na Kitajskem, a če se tak scenarij uresniči tudi drugod po svetu, bo pandemijo precej težje zajeziti, kot sedaj predvidevajo pristojni organi.

Glede na hitrost širjenja okužb, ki jo navaja raziskava, bi se širjenje pandemije ustavilo šele takrat, ko bo okoli 82 odstotkov prebivalstva imunih na bolezen. To bi dosegli s cepljenjem ali pa s prebolevanjem bolezni, napoveduje ekipa strokovnjakov.

Brez tako množične zaščite pred virusom pa bo še naprej treba upoštevati omejevalne ukrepe z visoko stopnjo socialne distance, so po poročanju Bloomberga navedli avtorji.

WHO svari pred predčasnim rahljanjem ukrepov

Vlade po vsem svetu poskušajo ugotoviti, kako zrahljati stroge omejevalne ukrepe. A WHO svari, da je za rahljanje ukrepov v Evropi še prezgodaj. Regionalni direktor WHO za Evropo Hans Kluge je včeraj dejal, da boljše vedenje o covidu 19 in pozitiven razvoj v posameznih državah še zdaleč ne pomenita, da je novi koronavirus premagan. Opozoril je še, da ena sama država ne more premagati virusa, temveč mora boj teči na mednarodni ravni.

Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj poskušal odgovornost za težave ZDA naprtiti WHO. Do zdaj je krivil predhodnika Baracka Obamo in Kitajsko. Zdaj je na vrsti WHO, za katero je dejal, da je zamudila vlak in da je preveč "kitajskocentrična".