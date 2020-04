Mesto Wuhan, kjer je decembra lani izbruhnil novi koronavirus, se po 76 dneh karantene in popolne blokade počasi vrača nazaj v življenje. Odpravljena je prepoved potovanj in po pričakovanjih lokalnih oblasti bo mesto zapustilo več tisoč ljudi, ki so bili skoraj dva meseca ujeti v žarišču izbruha.

Novi koronavirus, ki povzroča bolezen covid-19 in je po svetu terjal že več kot 82 tisoč smrtnih žrtev, je decembra lani izbruhnil v kitajskem mestu Wuhan, ki leži v provinci Hubei. Kitajske oblasti so nato približno mesec dni kasneje, natančneje 23. januarja, sprejele ukrep popolne karantene mesta in prepovedi potovanj za lažje obvladovanje širjenja virusa, imenovanega tudi sars-cov-2.

Dvig restrikcij ne pomeni konec ukrepov

Po več kot dveh mesecih po izbruhu je tako odpravljena prepoved potovanj, kar pomeni, da bodo zdravi prebivalci, ki so bili zaradi ukrepov ujeti v mestu, tega končno zapustili. Lokalne oblasti v luči tega pričakujejo povečan letalski in železniški promet ter gnečo na avtocestnih povezavah do preostalih mest. Po ocenah pristojnih na wuhanski železnici Wuchang naj bi danes z vlakom mesto zapustilo približno 55 tisoč potnikov.

Z dvigom prepovedi potovanj so ponovno oživela letališča.

Dvig prepovedi potovanj je tako eden glavnih mejnikov, ki označuje, da se razmere na Kitajskem končno mirijo. Pristojni epidemiolog Luo Ping je v preteklih dneh za lokalno televizijsko postajo dejal, da umik restrikcij predstavlja nov začetek za mesto tako v gospodarskem kot družbenem smislu. A je posvaril, da nevarnosti še vedno ni konec, saj so oblasti pred novo naporno nalogo, in sicer preprečevanje uvažanja novih primerov okužb.

"Z zagonom proizvodenj se bodo ljudje končno vrnili v službe, kar pomeni povečano migracijo in pretok delavcev na dnevni ravni, zato lahko ponovno pride do širjenja okužb. Nekateri prebivalci so popolnoma opustili uporabo zaščitnih mask, ko gredo v javnost. Ponovno odprtje mesta ne pomeni, da je širjenja okužb konec, kot tudi ne pomeni popolnega opuščanja ukrepov za prepričevanje in nadzor epidemije," je dejal Luo za tamkajšnjo televizijsko postajo CCTV.

Javno in družbeno življenje v mestu se počasi vračata v normalno stanje. Foto: Reuters

Na vrnitev v normalno stanje so se pripravljali dobra dva tedna

Tamkajšnji pristojni so se na današnji dan pripravljali dobra dva tedna. Zdravim prebivalcem je bila v preteklih dneh s strani vlade na mobilne telefone naložena tako imenovana zelena koda QR, ki za vsakega občana služi kot potrdilo, da je zdrav in varen za potovanje oziroma primeren za vrnitev na delo.

Po več kot dveh mesecih stagnacije so 25. marca znova zagnali javni potniški promet, tri dni pozneje pa je oživela tudi podzemna železnica. Postopoma svoja vrata odpirajo tudi podjetja, proizvodnje ter gostinci. Kot je za televizijo CCTV še povedal Luo, je 3. aprila svoje proizvodnje zagnalo več kot 10 tisoč podjetij in tovarn.

V mestu so ponovno zagnali proizvodnje, zato so se delavci lahko vrnili nazaj v službo. Foto: Reuters

Čeprav se mesto vrača v življenje, pa prebivalcem ni dovoljeno prosto gibanje po mestu. Ti morajo ob vsakem izhodu iz stanovanjske skupnosti priložiti zeleno kodo, je pojasnil še epidemiolog Luo. "Državljane vseeno pozivamo, naj ostanejo pozorni na epidemijo. Ne zapuščajte domov, če to res ni potrebno. Če se gibate na prostem, spoštujte zaščitne ukrepe in nosite masko," je še povedal.

V Wuhanu so se s projekcijo slik na tamkajšnjih stolpnicah zahvalili in poklonili tisočem zdravstvenim delavcem, ki so v mesto pripotovali in pomagali pri oskrbi okuženih.

Zdravstveni delavci opozarjajo na vrnitev virusa

K previdnosti prebivalcev poziva tudi preostala stroka. Zeng Guang, glavni epidemiolog s kitajskega centra za nadzor in preprečevanje bolezni, je že prejšnji teden posvaril, da epidemije v državi še ni konec. "Kitajska ni še blizu konca epidemije, smo pa stopili v novo fazo," je poudaril. Glede na to, da število okužb na globalni ravni še vedno narašča, je pozval k pozornemu spremljanju uvoženih primerov iz tujine - mnogi izmed njih so kitajski študentje, ki se šolajo v tujini in bi se radi vrnili domov, ter delavci. Do včeraj so namreč zabeležili kar 698 primerov uvoženih okužb s koronavirusom.

Potniki se vračajo domov. Foto: Reuters

Čeprav v zadnjih 24 urah oblasti niso zabeležile nobenih novih smrti, kar je prvič po januarju, ko so začeli objavljati podatke o umrlih, pa se povečuje število asimptomatskih okužb - torej tistih, ki simptomov ne kažejo, a lahko prenašajo bolezen. V zadnjem dnevu so jih zabeležili več kot tisoč, večino v Wuhanu.

Ljudje bodo lahko končno pokopali svoje ljubljene

Poleg dviga prepovedi potovanj so oblasti končno dovolile tudi izvajanje pogrebov, ki so bili od 25. januarja letos prepovedani. Družine več tisoč smrtnih žrtev se lahko tako končno poslovijo od svojih ljubljenih, katerih posmrtni ostanki so bili ta čas shranjeni v pogrebnih domovih. Kljub temu pa še naprej niso dovoljene pogrebne slovesnosti.

Številni so se poklonili umrlim. Foto: Reuters

Sicer pa naj bi se v Wuhanu s koronavirusom okužilo več kot 50 tisoč ljudi. Za posledicami bolezni covid-19 je umrlo več kot 2.500 ljudi.