Koronavirus prišel s Kitajske? "Menda ne verjamete temu."

Nekdanji boksarski prvak v polvelterski kategoriji po verziji WBA Amir Khan ima v času karantene veliko časa za razmišljanje in prišel do teorije o tem, zakaj se je pojavil koronavirus. Anglež pakistanskih korenin meni, da smrtonostni virus, ki je bil do zdaj usoden že za več kot 65 tisoč ljudi, da ni nastal po naključju, kot se govori.

Tako kot vsi, ki že več tednov preživljamo večino časa med štirimi stenami, ima očitno vsega dovolj tudi 33-letni boksar iz Boltona, ki je v malce bizarnem Instagram videosporočilu pojasnil, kaj si misli o koronakrizi. "Ne verjamem, da je virus prišel s Kitajske. To je velika laž," je začel Khan. "Govori se, da so jedli netopirje in kače. Kaj za vraga je to? Verjamete temu. Sam nikakor. Koronavirus tisto, koronavirus drugo. Vse skupaj vas tako kot mene verjetno že zelo dolgočasi," je jezno razlagal naprej.

Britanec meni, da je koronavirus ni nič drugega kot dimna zavesa za uveljavitev omrežja 5G, ki se ga mnogi tako bojijo. "Mislite, da to ni povezano, mi smo zaprti po hišah, ob tem pa se gradijo bazne postaje za omrežje 5G?" se sprašuje.

"Ta virus je ustavil človek in to z razlogom. Zadeva je odlična kontrola na ljudmi, želijo si, da jim ne stojimo na poti do tega višjega cilja. To jim odlično uspeva," je še sklenil svojo teorije. Podobno razmišljata tudi igralec Woody Harrelson in nekdanji sodnik umetnostnega drsanja Jason Gardiner, zagotovo pa se s tem strinja tudi kakšen Slovenec.

Khan, ki ga mnogi že pošiljajo v pokoj, je nazadnje v ringu stal julija preteklega leta, ko je v Saudski Arabiji v četrti rundi s tehničnim nokavtom premagal Avstralca Billyja Diba in prišel do mednarodnega pasu po verziji WBC velterske kategorije.

