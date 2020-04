Dončić z divjim plesom spomnil Srbe in Črnogorce na škandal

Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić je zaradi pandemije koronavirusa ostal brez najljubše zabave, igranja košarke v ligi NBA. V težkih časih je priskočil na pomoč številnim, ki so se znašli v težavah, čas pa si v karanteni krajša tudi z objavljanjem različnih videoposnetkov. Po enem izmed njih so se razpisali zlasti v Srbiji in Črni gori.

Objava posnetka je bila mišljena kot zabava. Luka Dončić si je na enih izmed številnih poletnih počitnic, ki jih je preživel ob Jadranskem morju, dal duška na prav poseben način. Na robu motornega čolna se je pozibaval v ritmih pesmi ''Nor poletni ples'' (Ludi letnji ples), ki jo izvaja skupina Flamingosi. Nasmejal je navzoče, sledilce iz Srbije in Črne gore pa ob tem nehote spomnil na vroče dogajanje iz leta 2006.

Kako je Luka Dončić zaplesal ob ritmih skupine Flamingosi:

Takrat sta Srbija in Črna gora še sestavljali skupno državo, ki je istega leta nastopila tudi na svetovnem prvenstvu v nogometu v Nemčiji. Ko je bil pred 14 leti v beograjski dvorani Sava izbor za pesem Evrovizije, se je na odru zgodil škandal. Flamingosi so s pesmijo, ki je pozneje očarala tudi slovenskega košarkarskega asa, navdušili občinstvo. Zbrali so največ glasov občinstva, ki je glasovalo prek telefonov, tako da se jim je nasmihala zmaga. Te pa ni bilo, ker je skupina predstavljala Srbijo. Člani črnogorske žirije ji zaradi tega niso namenili niti ene točke, s tem pa so poskrbeli, da se je do prvega mesta dokopala črnogorska skupina No name.

Občinstvo v Beogradu je bilo tako nezadovoljno z izborom zmagovalcev, da jih je glasno izžvižgalo. Člani zasedbe No name so začudeni pobrali stvari in zapustili oder. Nastal je kaos, na koncu pa so bili ob velikem navdušenju zbrane množice za najboljšega okronani Flamingosi.

Škandal na izboru pesmi Evrovizije v Beogradu (2006):

Evropa ni imela posluha za nenavaden izbor v Beogradu. Odločila se je, da bo pesem Evrovizije tisto leto ostala brez predstavnika Srbije in Črne gore. Omenjena država je kmalu razpadla, Srbi in Črnogorci pa so se v dneh, ko se je po svetovnem spletu širil posnetek ''divjega poletnega'' plesa Dončića, spomnili na nezaslišan zaplet, ki jim ni v čast.

Letošnji izbor za pesem Evrovizije bi sicer prihodnji mesec moral biti v Rotterdamu na Nizozemskem, a je dogodek zaradi pandemije koronavirusa doletela žalostna usoda, saj je odpovedan.