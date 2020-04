Dobrodelni Dončić hiti na pomoč: maske z visoko zaščito že na poti v Slovenijo

Večina športnikov je v času epidemije koronavirusa zavihala rokave in v težkih časih priskočila na pomoč vsem, ki so se v trenutnih razmerah znašli v težavah. Z dobrodelno noto so se izkazali tudi vsi trije člani fundacije Uresničimo sanje Luka Dončić, Jaka Bijol in Robert Kristan. S prvimi donacijami bodo zdravstvenim delavcem v Sloveniji kupili maske z visoko zaščito FFP3, ki jih pri nas primanjkuje.

Košarkar Luka Dončić, nogometaš Jaka Bijol in hokejist Robert Kristan prek fundacije Uresničimo sanje v trenutnih kriznih časih finančno pomagajo tudi v zadnjih tednih močno obremenjenim zdravstvenim delavcem doma v Sloveniji. "Hvaležni smo vsakemu posebej, ki je pomagal po svojih zmožnostih. Odločili smo se, da bo šel denar za nakup mask z visoko zaščito FFP3, ki jih v Sloveniji primanjkuje. Maske so naročene in plačane ter že potujejo v Slovenijo. Vsi si želimo, da prispejo v najkrajšem možnem času in brez zapletov," so v sporočilu za javnost zapisali trije "mušketirji".

Slovenski košarkarski biser in trenutno eden od največjih zvezdnikov lige NBA je konec marca skupaj z lastnikom kluba Dallas Mavericks Markom Cubanom in svojim poškodovanim soigralcem Dwightom Powellom podaril 500 tisoč ameriških dolarjev tamkajšnji kliniki. Zdaj je na pomoč priskočil še delavcem v Sloveniji.

"Pozdravljena, Slovenija! Čeprav me ni tam z vami, mislim na vas. Po nekaj dneh zbiranja denarja smo se odločili za prvi nakup, s katerim bomo pomagali slovenskemu zdravstvu. Kupili smo najbolj iskane in cenjene maske z najvišjo stopnjo zaščite FFP3. Rad bi se zahvalil vsakemu posamezniku, ki se je odločil pomagati, in seveda ostanite doma!" je rojake v Sloveniji pozval Dončić, ki karanteno preživlja v Dallasu.