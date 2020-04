Dobre duše, ki so New Yorku zagotovile tisoč ventilatorjev in milijon mask

Guverner New Yorka Andrew Cuomo je dejal, da je Joseph Tsai, lastnik košarkarskega moštva New Jersey Nets v severnoameriški ligi NBA, mestu New York zagotovil tisoč ventilatorjev za pomoč v boju proti novemu koronavirusu. S pomočjo kitajske vlade so jih na letališče Johna F. Kennedyja po poročanju STA pripeljali v soboto zvečer.

Joseph Tsai je priskočil na pomoč New Yorku. Foto: Reuters

Kanadčan Tsai, sicer milijarder in soustanovitelj kitajskega podjetja Alibaba, je obenem obljubil finančno pomoč delavcem v dvorani Barclays, kjer igra njegovo moštvo Brooklyn Nets. Svojim zaposlenim bo ves čas zaprtja dvorane zagotavljal polne plače.

NEW: The @NBA is contributing 1 million desperately needed surgical masks for New York's essential workers in collaboration with @nyknicks, @BrooklynNets and China's Consul General Huang Ping.



New York thanks you.



We are beyond grateful for this gift of critically needed PPE. — Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) April 4, 2020

Vodstvo lige NBA je skupaj z ekipama New York Knicks in Brooklyn Nets, ki nastopata v najmočnejšem košarkarskem klubskem tekmovanju na svetu, velemestu podarilo milijon zaščitnih kirurških mask. ''New York se vam zahvaljuje za darilo, ki ga nujno potrebuje,'' se je Cuomo zahvalil donatorjem.

Prizor iz Centralnega parka v središču Manhattna v New Yorku. Foto: Reuters

Moštvo NFL New England Patriots, ki prihaja iz okolice Bostona, je v petek s svojim letalom iz Kitajske v ZDA pripeljalo milijon zaščitnih mask. Od tega so jih v New York poslali 300 tisoč.

V zvezni državi ZDA so v soboto po poročanju časnika New York Times našteli že več kot 113.700 ljudi, okuženih z novim koronavirusom. V ZDA so kot del ukrepov proti zajezitvi širjenja novega koronavirusa predpisali, da mora vsaka oseba, ki zapusti svoj dom, nositi zaščitno masko.