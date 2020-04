Vdova Kobeja Bryanta: To bi bil vrhunec njegove kariere #video

Vanessa Bryant, ki je več kot pol svojega življenja preživela s pokojnim Kobejem, je dejala, da je neizmerno ponosna na čast, ki je posthumno pripadla njenemu življenjskemu sopotniku.

"To je neverjeten dosežek in čast in na to smo izredno ponosni," je oboževalcem Kobeja sporočila v družbi hčerke Natalie. "Seveda si želimo, da bi to priznanje praznoval skupaj z nami. To je nedvomno vrhunec njegove kariere v ligi NBA, ki so jo tlakovali njegovi posamezni dosežki," je poudarila.

Poleg pokojnega Bryanta so v "razredu 2020" še nekatera slovita imena, kot so Tim Duncan, Kevin Garnett in trener Rudy Tomjanovich.

Slovesnost je predvidena za 29. avgust.