Tudi liga NBA se seli v navidezno resničnost

Turnir bo sestavljen iz ene same izločilne faze z osmimi udeleženci, razporejenimi v pare, na vsaki strani razpredelnice. Turnir se bo nato nadaljeval s četrtfinalom 7. aprila ter se sklenil s polfinalom in finalom 11. aprila, poroča STA.

Zvezdniki so se odzvali

Na spletnem turnirju v igranju virtualne košarke na igralni konzoli XBox One bodo poleg Kevina Duranta (Brooklyn Nets) in Donovana Mitchella (Utah Jazz), oba sta med igralci lige NBA, okuženimi z virusom, nastopili še Trae Young (Atlanta), Andre Drummond (Cleveland), Devin Booker (Phoenix), Hassan Whiteside (Portland), Zach LaVine (Chicago), Montrezl Harrell (LA Clippers), Domantas Sabonis (Pacers), Deandre Ayton (Phoenix), DeMarcus Cousins (brez kluba), Michael Porter Jr. (Denver), Rui Hachimura (Washington), Patrick Beverley (LA Clippers), Harrison Barnes (Sacramento) in Derrick Jones Jr. (Miami).

Ker je bila sezona lige NBA prekinjena, so številni igralci okrepili svoje dejavnosti na družabnih omrežjih in v videoigricah. Igralci Phoenix Sunsa so tako prvi, ki so sezono nadaljevali prek spleta, na NBA2K20. Te turnirje spremlja več tisoč ljudi.

Zmagovalec bo izbral, komu gre donacija

Gre za zelo realistično simulacijo košarke, eno izmed najbolj priljubljenih zvrsti e-športa, ki dosega prodajo več milijonov izvodov na leto po vsem svetu.

"Zmagovalec turnirja NBA 2K20 bo dobil priložnost, da izbere, komu bodo podjetje 2K, liga NBA in združenje igralcev NBPA donirali 100 tisoč ameriških dolarjev vredno donacijo za boj proti koronavirusu," je sporočila liga NBA.

Nogometna tekmovanja v videoigricah na spletu so že združila več zvezdnikov italijanskega in španskega nogometa. V Španiji si je turnir, na katerem je vsak prvoligaški klub predstavljal po en igralec, ogledalo skoraj 170 tisoč gledalcev, za boj proti pandemiji pa je bilo zbranih 180 tisoč evrov.

Onstran Atlantika pa je zelo priljubljen spletni dirkaški turnir avtomobilov Nascar, še piše STA.

