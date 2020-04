Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Če ste si že dalj časa želeli, da bi portret košarkarskega mojstra Luke Dončiča krasil steno vašega doma, in iščete ideje, kako pomagati sočloveku v času koronakrize, imate zdaj idealno priložnost. 22-letna Danaja Padovac, študentka akademije za likovno umetnost v Ljubljani, je na dobrodelni dražbi Zveze prijateljev mladine Slovenije ponudila črno-bel avtorski portret košarkarskega zvezdnika Luke Dončića. Celoten izkupiček dražbe bo namenjen družinam, ki jih je epidemija najbolj prizadela. Dražba traja do 8. 4. 2020 do polnoči.