Dončića še dolgo ne bomo videli v slovenskem dresu

Od dvanajsterice slovenskih košarkarjev, ki so 17. 9. 2017 v Istanbulu postali evropski prvaki, le dva nista več oblekla dresa državne izbrane vrste. Tista dva, ki sta bila izbrana tudi v najboljšo peterko – Goran Dragić in Luka Dončić. Prvi je na najboljši mogoč način končal svojo reprezentančno kariero in bo do konca svoje športne poti le klubski igralec (prav te dni so se okrepile govorice o ponovi ponudbi, ki naj bi jo zanj do poletja pripravil Miami). Drugi pa je večkrat dejal, da bo "reprezentanci na voljo, ko bo to le mogoče". A ta trenutek se vse bolj oddaljuje.

Potem ko so Mednarodni olimpijski komite, japonska vlada in lokalni organizatorji pred kratkim priznali premoč in zaradi svetovne zdravstvene krize v boju proti koronavirusu olimpijske igre prestavili v leto 2021, je kot na dlani, da tudi kvalifikacijskih olimpijskih turnirjev letošnjega junija ne bo. Iz Mednarodne košarkarske zveze so že sporočili, da zdaj čakajo na nov datum olimpijskih iger (vse glasneje se govori o terminu 23. 7.–8. 8. 2021), na podlagi katerega bodo poiskali tudi okno za štiri kvalifikacijske turnirje.

Urnik slovenskih košarkarskih tekem ostaja v zraku. Foto: Siniša Kanižaj/Sportida

Na OI že uvrščene reprezentance (Španija, Francija, Avstralija, Iran, ZDA, Argentina, Japonska in Nigerija) bodo zanesljivo obdržale status olimpijskih potnic, 24 reprezentanc v boju za preostala štiri mesta pa čaka na odločitev o usodi dodatnih turnirjev. Spomnimo, Sloveniji je žreb namenil mesto na turnirju v Kaunasu, kjer naj bi svojo pot proti Tokiu iskale še Litva, Venezuela, Južna Koreja, Poljska in Angola. Preostali trije turnirji so bili predvideni za Beograd, Split in Victorio.

Z zamikom olimpijskih kvalifikacij pa se je zamaknila tudi priložnost za reprezentančno vrnitev Luke Dončića. Ta reprezentančnega dresa torej zanesljivo ne bo oblekel pred poletjem leta 2021. Zdi pa se, da tega leta s soigralci ne bo branil naslova evropskega prvaka. Pri Fibi namreč priznavajo, da bodo morali zaradi selitev olimpijskih iger prilagajati koledarje, kar najbrž pomeni, da se evropskemu prvenstvu, ki bi ga morale Češka, Gruzija, Italija in Nemčija gostiti septembra 2021, obeta selitev v koledarsko leto 2022. Takrat bo na sporedu tudi žensko svetovno prvenstvo. Po sklepu konferenčne seje izvršnega odbora Mednarodne košarkarske zveze ga bo gostila Avstralija.