Shaq se je ponorčeval iz Dončića #video

Shaquille O'Neal je v karieri osvojil štiri naslove prvakov lige NBA, prav tako je bil del zlate ameriške reprezentance na olimpijskih igrah leta 1996 v Atlanti ter dve leti prej stal na najvišji stopnički odra za zmagovalce z izbrano vrsto na svetovnem prvenstvu v Kanadi.

Vedno je veljal za zabavljača, kar bi lahko potrdil tudi Goran Dragić, ki si je z njim delil garderobo pri Phoenix Suns. Zdaj ga lahko vidimo na ameriški televiziji, na kateri kot eden izmed gostov v studiu komentira dogajanje v ligi NBA.

Prav tako je gledana njegova rubrika Shaqtin' A Fool, v kateri si večkrat privošči košarkarje iz lige NBA, ki storijo kakšno potezo, s katero spravijo gledalce tudi v smeh.

In tokrat se je lotil našega Luko Dončića ter njegovih podaj, ki niso našle želenega cilja.

